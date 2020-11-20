الإعلامية غادة عويس تنشر تغريدة غريبة قد توصلها للسجن المؤبد.. شاهد

الدبور – نشرت الإعلامية غادة عويس والتي تعمل في قناة الجزيرة، و تشكل وجعا مزمنا للذباب الإماراتي و السعودي. نشرت تغريدة غريبة أثارت موجة من الجدل والنقاش على موقع تويتر. ومن الممكن أن توصلها هذه التغريدة للسجن المؤبد في السعودية إن لم تتراجع عنها.

وقالت الإعلامية الشرسة غادة عويس بتغريدة غريبة لسعها الدبور ما نصه: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.

وأرفقت بها إعادة نشر تغريدة للإعلامي في قناة الجزيرة هيثم أبوصالح. جاء فيها أن إتصالا هاتفيا جرى بين الملك سلمان والرئيس أردوغان لتنسيق الجهود من أجل قمة العشرين.

"ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم". https://t.co/TfgfuuC15I — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) November 21, 2020

تغريدة عويس في السعودية تعتبر جريمة إرهابية يحاكم عليها القانون. وقد سجن على اثر نفس الدعاء تقريبا الشيخ الداعية السعودي سلمان العودة، عنما نشر تغريدة وقال فيها الله ألف بين قلوبهم وقت إعلان الحصار على قطر وشيطنتها.

وبعد إعتقال الشيخ سلمان العودة الذي مازال حتى اللحظة في المعتقل بدون محاكمة، صدر قانون تجريم التعاطف مع قطر.

عويس دعت للملك السعودي و الرئيس أردوغان، وهنا الثغرة القانونية التي قد تنجي عويس من منشار سموه بسببها. لأن القانون جرم من يتعاطف مع قطر وليس تركيا. رغم الحملات للإضرار بها وبرئيسها التي لم تتوقف. وتوجت بحملة سعودية فاشلة لمقاطعة البضائع التركية ومحاربة من يقاطع البضائع الفرنسية.

الدبور لسع بعض التعليقات على تغريدة غادة عويس الغريبة وينشرها لكم هنا:

المقاطعه (شعبيه) وبأقتناع تام من كافة السعوديين بعدم التعامل مع تركيا وقد تم ذكر هذا الامر كثيراً ولاتزالون تصرون انها حكوميه!

ثانياً هذه بروتوكولات سياسيه بين الدول ويجب على كل دولة منظمه للقمه التنسيق مع دول 20 بشكل رسمي

(هذه بدائيات المفروض كأعلاميه تعرفينها)

و المقاطعه مستمره — سعيد القرني (@SG_TV1) November 21, 2020

تغريدة أوقعت بصاحبها في غيابة جباً عميق الي يومنا هذا. رغم انها تدعوا الى الصلح والألفة، إلا أن من القى به فيها بعيد كل البعد عن هذا الامر. — YFEA2020(002-00013 ) (@Abu_Nasser_8519) November 21, 2020