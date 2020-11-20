السعودية العظمى: كل خطيب جمعة لا يكفر الإخوان سيعرض نفسه لمنشار سموه (صورة)

الدبور – في السعودية العظمى صدر أمر تحذيري لكل خطباء المساجد بما يخص خطبة الجمعة. وشدد التعميم المسرب على أن كل خطيب وإمام مسجد لا يكفر جماعة الإخوان المسلمين كما يريد ولي عهد أبوظبي بن زايد. الذي أصدر الامر لولي عهد السعودية. سيعرض نفسه لمسائلة منشار سموه.

و نشر المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، صورة التعميم السعودي. القاضي بفصل الخطباء الذين لم ينفذوا الأمر، بقراءة بيان هيئة العلماء عن جماعة الإخوان.

وقال “مجتهد” إنه طُلب من فروع وزارة الشؤون الإسلامية. رفع تقارير كاملة عن المفصولين، إلى جانب وجود “توجه لملاحقة أي إمام أو داعية أو معلم أو أكاديمي أو عسكري غير مطبل”. وأشار المغرد الشهير إلى وجود حملة اعتقالات سعودية جديدة، لافتا إلى أن التفاصيل سينشرها لاحقا.

١) صورة التعميم بفصل الخطباء الذين لم ينفذوا الأمر بقراءة بيان هيئة العلماء عن الاخوان👇

٢) طُلب من فروع وزارة الشؤون الإسلامية رفع تقارير كاملة عن المفصولين

٣) توجه لملاحقة أي إمام أو داعية أو معلم أو أكاديمي أو عسكري غير مطبل

٤) حملة اعتقالات جديدة … تفاصيلها لاحقا pic.twitter.com/JONB5ZpyQo — مجتهد (@mujtahidd) November 19, 2020

السعودية العظمى تهدد بالمنشار

ومما يثبت صحة التعميم هو خروج كم هائل من الذباب السعودي للدفاع عن التعميم وتبرير إستخدام المنشار لكل من يخرج عن طاعة ولي الامر في أبوظبي. حيث قال أحدهم معلقا ما نصه كما لسع الدبور: “الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر يستحق أكثر من الطرد او الفصل والقرار الذي صدر بحقهم سليم ١٠٠٪ فلا نريد ان يتواجد بيننا من يخدم اجنده عدائيه ارهابيه خارجيه ضد ديننا ووطننا وقادتنا وبلادنا”

الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر يستحق أكثر من الطرد او الفصل والقرار الذي صدر بحقهم سليم ١٠٠٪ فلا نريد ان يتواجد بيننا من يخدم اجنده عدائيه ارهابيه خارجيه ضد ديننا ووطننا وقادتنا وبلادنا — (🇸🇦MBS) abdfrd2 (@alsa3dy44) November 19, 2020

وقبل أسبوع، أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية بيانا، قالت فيه إن “الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام (..) منحرفة تخرج على الحكام وتثير الفتن وتتستر بالدين وتمارس العنف والإرهاب”.