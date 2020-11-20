ترامب يسعى لوقف الجنسية الأمريكية بالولادة قبل مغادرته البيت الأبيض

الدبور – ترامب يريد أن يترك آخر بصمة عنصرية له في الولايات المتحدة الأمريكية. لوقف الجنسية الأمريكية بالولادة. لكي يتذكره كل مهاجر إلى آخر عمره وذلك في آخر أسابيع له في البيت الأبيض قبل مغادرته.

فقد أعادت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، المناقشات حول اتخاذ إجراء تنفيذي يستهدف منحالجنسية الأمريكية بعد الولادة في الأسابيع الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض.

وقد تحدث ترامب مراراً طوال فترة ولايته عن إنهاء حق المواطنة بالمولد. وقالت مصادر إن مسودات أمر ترامب قد تم تداولها منذ بعض الوقت. وهناك نقاش داخلي حول الانتهاء من الصيغة النهائية للقرار قبل تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن، السلطة في يناير.

ومن المتوقع أن يتم الطعن في المحكمة على الفور بأمر ترامب التنفيذي المرتقب. ولكن إدارة ترامب تأمل على ما يبدو في أن يتم الحصول على حكم بشأن ما إذا كانت المواطنة بالولادة محمية بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.

ولم يتورع ترامب في السابق عن استخدام سلطته القانونية في دفع سياسات مثيرة للجدل.