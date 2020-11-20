حليمة بولند بعد خروجها من عملية شفط ونفخ تتعهد بصلاة 100 ركعة شكر وحمد لله!

الدبور – حليمة بولند الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل تعهدت أن تصلي ١٠٠ ركعة بالتام و الكمال لله. لتشكره بعد خروجها من عملية تجميل جديدة لما خلقه الله ولم يعجبها. فأرادت أن تنفخ وتشفط وتكبر ومن ثم تشكر الله إنها خرجت سليمة من النفخ.

صلاة ١٠٠ ركعة التي تعهدت بها حليمة بولند التي تظهر عارية بالعادة، لم تكن لنجاح عملية الشفط أو النفخ. بل لأنها حقنت بإبرة مخدر عيارها كان زيادة بعض الشء مما عرضها لخطر الموت. وكم من فنانة ماتت بفعل المخدر وهي تحت عمليات التجميل.

وقالت حليمة بولند، وفق تصريح لها عبر “سناب شات” : “اليوم شفت الموت بعيني قسما بالله.. كنت راح اموت من ابرة البنج بالعيادة.. لأن الظاهر جرعة التخدير كانت عالية وزايدة وحسيت ان روحي قاعدة تطلع ورب الكعبة”.

وأضافت بولند: “قعدت اتشهد كثير واقرأ قران وركبولي جهاز الأكسجين.. والحمد لله فقت بعد فترة وقمت بالسلامة والحين بصلي 100 ركعة شكر وحمد لله”.

وحذرت الإعلامية الكويتية بعض الفنانين، قائلةً: “ديروا بالكم من البنج والتخدير بالعيادات.. والله نصيحة من تجربة حبيت أفيدكم عشان تخلون بالكم والله هو الحافظ”.

مدري ليه تذكرت ذي pic.twitter.com/aQKVCYgtgS — Sara (@xpl93) November 19, 2020