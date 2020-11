محامي ترامب وهو يتحدث عن تزوير الإنتخابات صبغة شعره كانت مزورة (فيديو)

الدبور – محامي ترامب رودي جولياني وفي مؤتمر صحفي خرج ليتحدث فيه عن تزوير الإنتخابات في عدة ولايات. ويردد الكذب الذي يستمر الرئيس المنتهية ولايته ترامب بترديده. ولكن المضحك أن صبغة شعره لفتت الإنتباه أكثر من تصريحاته.

وأثناء حديثه الذي استمر قرابة الساعتين، ظهر خطان باللون الأسود على جانبي جبهة جولياني، الذي شغل سابقا منصب عمدة نيويورك. على ما يبدو أنهما ناتجان عن صبغة شعره الرديئة.

ومن الواضح أن جولياني البالغ من العمر 76 عاما لم يلاحظ الأمر، وقام بمسح وجهه وجبهته مرارا وتكرارا بمنديل أبيض، كما أنه ليس من الواضح سبب تعرق جولياني الغزير. وفي فصل الشتاء.

وأصر العمدة السابق دون دليل على أن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات من ترامب، كما تحدث عن تزوير الانتخابات لصالح الرئيس جو بايدن.

يأتي ذلك بعد عدد من الهزائم القانونية في قضية ترامب لإلغاء أوراق الاقتراع، لذا لجأ جولياني إلى مؤتمر مطول حول تزوير الانتخابات في مقر اللجنة الوطنية الجمهورية في واشنطن.

وانتشر المقطع على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وتحول من خرج للدفاع عن ترامب إلة مسخرة النشطاء في الولايات المتحدة وخارجها. ولم ينتبه أحد لما قال بقدر ما أنتبه الإعلام لتزوير صبغة شعره التي ساحت مع عرقه بثواني.

#RudyGiuliani Hes a walking calamity there isn't a comedian in the world that could make Trumps team look more incompetent! 😂 pic.twitter.com/9fMkWVffei

Take it easy everybody #RudyGiuliani was only deep-track cosplaying Dirk Bogarde From ‘Death in Venice’. Big Luchino Visconti fan, always has been pic.twitter.com/8RF4lYrmE1

— Jeff B. Davis (@JeffBryanDavis) November 20, 2020