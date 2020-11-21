أحمد حلمي غضب على زوجته الفنانة منى زكي لهذا السبب؟! شاهد

الدبور – أحمد حلمي نشر صورة على حسابه على موقع أنستغرام لنبادل الصور. وكتب بغض وسخرية من زوجته الفنانة منى زكي لانها لم تنفذ طلبه كما أراد وتمنى.

فقد سخر الفنان أحمد حلمي على “إنستغرام” من صور التقطتها له زوجته الفنانة منى زكي، حيث كانت الصور مهزوزة كلياً وغير واضحة المعالم، وكتب في تعليقه الساخر على الصور مازحاً: “كنت بقول لمنى صوريني بالنضارة الجديدة.. شكرا يا منى.. أحلى صور اتصورتها في حياتي.. كان نفسي أشوف شكل النضارة الجديدة”.

من ناحية أخرى، احتفل النجمان حلمي و زكي بعيد ميلادهما، قبل أيام، حيث ولد الثنائي في مصادفة غريبة في نفس اليوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكي في عام 2002 ولديهما ثلاثة أبناء هم لي لي وسليم ويونس.

يذكر أن آخر أعمال حلمي كان فيلم “خيال مآتة”، والذي قدم فيه شخصيتين الجد والحفيد، وشاركه البطولة منة شلبي وحسن حسني، ولم يحقق الفيلم الإيرادات المتوقعة منه.