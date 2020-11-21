شاهد ماذا حصل مع الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي في ولاية نزوى في سلطنة عمان؟

الدبور – الإعلامية الفلسطينية المميزة بجمالها وتقديمها وثقافتها العامة لينا قيشاوي. نشرت على صفحتها فيديو لزيارة قامت بها لسلطنة عمان وتحديدا ولاية نزوى العمانية التي كانت في عصر الخلافة عاصمة سلطنة عمان.

وقدمت لينا قيشاوي من ولاية نزوى تقريرا مصورا عن زيارتها هناك وتجولت بين شوارع وتراث الولاية المميزة التي لها تاريخ طويل بطول تاريخ السلطنة الذي يمتد إلى ما قبل البعثة النبوية الشريفة.

وتقدم الإعلامية الفلسطينية سلسلة من سلطنة عمان فيما يبدو، وبدأت بولاية نزوى على حلقات، وقالت هذا الصبح من سلطنة عمان تعليقا على الفيديو الذي بثه برناج الجزيرة هذا الصباح الذي تشارك فيها قيشاوي منذ إنطلاقه على قناة الجزيرة.

وقالت أن ولاية نزوى صنفت عام ٢٠١٥ بعصامة الثقافة الإسلامية. وهي غنية بثقافتها غنية برتاثها غنية بفنونها. ورقصت الإعلامية بالسيف وشارك فرقة فنون شعبية خاصة في نزوى وتراثها المميز. ومن ثم تجولت في عدة أمكان وتعرفت على عادات وتراث الولاية الغني.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور للإعلامية لينا قيشاوي