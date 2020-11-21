شاهد الفنانة فيروز قي عيد ميلادها تظهر بفستانها الأبيض مع زوجها عاصي الرحباني

الدبور – في ذكرى عيد ميلادها الذي يصادف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1935. ظهرت الفنانة فيروز بفستانها الأبيض الذي زفت فيه على الفنان الراحل عاصي الرحباني لأول مرة.

فقد تمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ”سفيرة لبنان إلى النجوم”. عندما تزوّجت الفنان عاصي الرحباني ودخلت القفص الذهبي بفستانها الأبيض الأنيق مع طرحة تغطي الرأس يعلوها إكليل وباقة ورد في يدها.

وتُعتبر هذه الصورة نادرة من نوعها وتعود إلى 70 سنة. أي عام 1950 خصوصاً أن ابنة فيروز تحجب منذ فترة صور والدتها عن التداول.

وهذا ما فعلته لدى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى منزل فيروز في الرابية لولا بضع صور فوتوغرافية من دون أي لقطة تلفزيونية.

وقد لقيت صورة فيروز في فستانها الأبيض إعجاب العديد من الناشطين. وأعلن بعضهم أنه لم يسبق لهم أن رأوا نظيراً لهذه الصورة في الماضي.