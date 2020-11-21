محمد رمضان بين المتردية والنطيحة يثير موجة من الغضب: واحد سرسجي يباع ويشترى

الدبور – محمد رمضان الذي صعد فجأة من الفقر إلى الغِنَى الفاحش. من حارات مصر إلى ساحات الشهرة. من جديد يثير غضب مجموعة كبيرة من جمهوره الذي دفع الأموال ليصنع منه بطلا يجني الاموال بسهولة. وذلك بعد ظهوره بصورة مستغزة بين النطيحة و المتردية.

حيث نشر وزير القذارة في حكومة بن زايد المتصهين حمد المزروعي المقرب من حكام الإمارات، صورة أثارت جدلا واسعا أظهرت الفنان المصري بالحلب محمد رمضان، برفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدم في دبي مدينة الدعارة و التطبيع.

ووفق الصورة التي نشرها حمد المزروعي ثم قام بحذفها بعد طلب محمد رمضان منه ذلك، على حسابه الرسمي بتويتر ولسعها الدبور فقد ظهر محمد رمضان وهو يحتضن عومير آدم والمزروعي الذي وفق بينهما بالحرام يقف بجانبهما.

ولكن بالطبع الصفحات الإسرائيلية فضحت المزروعي الذي حذف الصورة بناء على طلب رمضان. وأعادت نشر الصورة في أكثر من صفحة وموقع لوقوع الفنان المصري بين النطيحة و المتردية بسهولة.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

الصورة أثارت موجة من الغضب على الفنان المصري الذي كان يمثل الوطنية والمجدعة على المصريين ويجني من ورائهم الاموال التي يشتري بها مركبات فاخرة. ويكفيك شر الجائع إذا وجد الطعام بكثرة وفجاة. وعلق الكثير على الصورة بغض، حيث قال أحدهم ما نصه:“السرسجيه على أشكالها تقع”

وقال آخر أيضا ما نصه: “وأي الجديد يعني ، يعني احنا هنستني واحد سرسجي زي محمد رمضان يحرر القدس مثلا ؟!”

وأي الجديد يعني ، يعني احنا هنستني واحد سرسجي زي محمد رمضان يحرر القدس مثلا ؟! — Abdel Aziz Elzoghbi🇦🇹🏹 (@ElzoghbyAziz) November 21, 2020

إلى مزبلة التاريخ يا #محمد_رمضان انت اللى حطيت نهايتك بإيدك pic.twitter.com/FEFLp0aRQM — هشام محمد (@Ghadanfer97) November 21, 2020

وكتب الكاتب يوسف الزعاترة أيضا تغريدة جاء فيها ما نصه كما لسع الدبور: “لا يحتاج محمد رمضان إلى صورة مع ممثل إسرائيلي في دبي؛ كي نعرف حجم الابتذال الذي يعيشه كشخص لا يحمل أي رسالة ذات قيمة لمجتمعه وأمته. يكفيه أن يتباهى بسياراته الباذخة أمام مجتمع يطحنه الفقر، وشباب تأكله البطالة، حتى نعرف أي كائن هو. ثم يأتي ليبرر سقوطه بحكاية الإنسان والإنسانية!!”

لا يحتاج محمد رمضان إلى صورة مع ممثل إسرائيلي في دبي؛ كي نعرف حجم الابتذال الذي يعيشه كشخص لا يحمل أي رسالة ذات قيمة لمجتمعه وأمته.

يكفيه أن يتباهى بسياراته الباذخة أمام مجتمع يطحنه الفقر، وشباب تأكله البطالة، حتى نعرف أي كائن هو.

ثم يأتي ليبرر سقوطه بحكاية الإنسان والإنسانية!! pic.twitter.com/vFz0KVqStf — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) November 21, 2020

وعلق ناشط بقوله أيضا: “سرسجي هنستني منه ايه العيب مش عليك يابني انت محدث نعمه مش اكتر”. وقالت ناشطة أيضا مذكرة بما فعله من قبل: “حبيت أفكركم إن #محمد_رمضان أول من دعم سعد المجرد أثناء هروبه من الحكم عليه في أكتر من قضية تتراوح بين التحرش والاغتصاب.. وعمل معاه أغنية. يعني الراجل مواقفه سابقاه، هو بينكُش ورا القذارة والتدنّي الأخلاقي بمُنكاش، واللي دعم مغتصب النساء مش مُستبعد أبدًا يدعم مُغتصبي الأرض.”

حبيت أفكركم إن #محمد_رمضان أول من دعم سعد المجرد أثناء هروبه من الحكم عليه في أكتر من قضية تتراوح بين التحرش والاغتصاب.. وعمل معاه أغنية. يعني الراجل مواقفه سابقاه، هو بينكُش ورا القذارة والتدنّي الأخلاقي بمُنكاش، واللي دعم مغتصب النساء مش مُستبعد أبدًا يدعم مُغتصبي الأرض. — Tasneem okasha (@TaSneEmazZ) November 21, 2020

وحاول رمضان تبرير فعلته بدلا من الإعتذار لجمهوره الذي صنعه ولشعبه الذي يرفض هذه القاذورات. قال في أول تعليق له على صورته مع مغني إسرائيلي ووزير القذارة الإماراتي: قال تعالى “لكم دينكم ولي دين” حيق قال لا أستطيع أن أسأل كل واحد عن دينه وهويته ولونه. في تبرير زاد من حدة الغضب عليه.

مش بيفتكروا الدين غير لما بيتزنقوا #محمد_رمضان https://t.co/q6rMQ6r9dp — ahmed nour eldin (@ahmednour711) November 21, 2020