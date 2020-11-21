محمد رمضان جاء ليكحلها عماها في مقطع فيديو .. شاهد ماذا قال؟!

الدبور – محمد رمضان جاء يكحلها فعماها كما يقولون في المثل الشعبي. فبدل أن يخرج ليعتذر خرج ليبرر فعلته وظهوره مع مغني إسرائيلي ومع وزير القذارة في الإمارات حمد المزروعي الذي وفق راسين بالحرام.

الفنان المصري محمد رمضان، خرج ليبرر بقوله أنه “لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه”. وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات. مع وزير القذارة حمد المزروعي.

فقد نشر فيديو مع شاب فلسطيني ليثبت للعالم إنه يتصور مع الكل حتى الفلسطيني تصوروا. واستغرب لماذا لم يركز الناس و الإعلام على هذا الفيديو مع الفلسطيني. وركزوا فقط على الإسرائيلي، وبرر الهجوم عليه بأنه غيرة وحسد لأنه ناجح.

وقال بتغريدة له لسعها الدبور ما نصه: “مابسألش عن بلد اللي بيتصور. إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحي وشعبيتي ”

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

وأكد نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، خلال مداخله هاتفية مع إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، أنه تواصل مع محمد رمضان، ونفى الأخير معرفته بالفنان الإسرائيلي قائلا: “أقسم بالله ما أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة”.

وتابع زكي: “رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي، ولا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي”.

وأشار زكي إلى أن نقابة الفنانين ستقوم باستدعاء رمضان من أجل التحقيق في الواقعة.

وبارغم من ذلك نشر نشطاء صورة ثانية لرمضان مع المطرب الإسرائيلي في مكان مختلف. وجاءت الصورة لتأكيد معرفة رمضان به مسبقا. هذا غير أن المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي كان معهم، فلا يعقل أن الصورة كانت مع معجب عادي لا يعلم هويته كما يدعي الممثل المصري.

ويأتي ذلك بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس السبت، بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا”.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020