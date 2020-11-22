بالفيديو تعرف على وزير خارجية بايدن الجديد وسياساته التي تقلق الإمارات و السعودية

الدبور – لكي تتعرف على سياسات بايدن الجديدة في المنطقة يجب أن تتعرف على وزير خارجية بايدن الجديد الذي سيعلن عنه يوم الثلاثاء كما قالت عدة مصادر في الولايات المتحدة.

إنه الرجل الذي يجيد الصمت ولكن إذا تكلم صمت الجميع. وهو مقرب من الرئيس المنتخب بايدن ومقرب من أوباما أيضا, إنه أنطوني بلنكين الذي تقول عدة مصادر إنه المرشح الكبير لتولي وزارة الخارجية الامريكية عند إستلام جو بايدن البيت الأبيض بعد أسابيع.

الصحفي العربي الأمريكي محمد معوض، نشر على صفحته في موقع تويتر سلسلة تغريدات عرف بها عن شخصية هذا الرجل. وأرفق بعض الفيديوهات له في كلمات مختصرة عن السياسات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط وكيف يجب أن تكون كما يرى هو.

وقال محمد عوض في تغريدات لسعها الدبور ما نصه: “قال عنه أوباما:يجيد الصمت لكنه حين يتحدث نصمت نحن حتى يكمل.أنطوني بلنكين خريج القانون من جامعتي هارفارد وكولومبيا، وهو صديق مقرب لبايدن ومستشاره الخاص وعمل نائبا لمستشار الأمن القومي ونائبا لوزير الخارجية بعهدتي أوباما. سلسلة تغريدات حول ملامح السياسة الخارجية لبايدن بلسان بلنكين”

وأضاف بتغريدة ثانية ما نصه: “في يوليو الماضي قدم بلنكين بلقاء مع معهد هادسون رؤية إدارة بايدن للسياسة الخارجية وأكد على أن نجاح أمريكا في قيادة العالم “ديمقراطيا” ودعم الديمقراطيات الناشئة وتعزيز هذه القيم لا يعد انطلاقا من قيم أمريكا وإنما من مصلحتها أيضا فهي بذلك تقوض القوى المنافسه الأخرى كروسيا والصين”

في يوليو الماضي قدم بلنكين بلقاء مع معهد هادسون رؤية إدارة بايدن للسياسة الخارجية وأكد على أن نجاح أمريكا في قيادة العالم "ديمقراطيا" ودعم الديمقراطيات الناشئة وتعزيز هذه القيم لا يعد انطلاقا من قيم أمريكا وإنما من مصلحتها أيضا فهي بذلك تقوض القوى المنافسه الأخرى كروسيا والصين pic.twitter.com/fswDEPj3ba — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020

و أضاف أيضا في مقطع فيديو ثاني له عن إيران ما نصه: “وبشأن إيران أكد بلنكين على أن إدارة بايدن ستعيد الحياة للاتفاق النووي من منطلق “قوة” مشددا على ضرورة عودة طهران للالتزام الكامل أولا.. مضيفا أن ذلك لا يعني التوقف عن منع الأنشطة المزعزعة لإيران في المنطقة وأن هذا ينبغي أن يتم عبر سياسة ضغط جماعي من الدول الموقعة على الاتفاق”

وبشأن إيران أكد بلنكين على أن إدارة بايدن ستعيد الحياة للاتفاق النووي من منطلق "قوة" مشددا على ضرورة عودة طهران للالتزام الكامل أولا.. مضيفا أن ذلك لا يعني التوقف عن منع الأنشطة المزعزعة لإيران في المنطقة وأن هذا ينبغي أن يتم عبر سياسة ضغط جماعي من الدول الموقعة على الاتفاق pic.twitter.com/DOxkzHKZSZ — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020

وأضاف أيضا بشأن ليبيا ما نصه: “وبشأن ليبيا أكد بلنكين أن إدارة بايدن ستعمل على تقوية المؤسسات الشرعية وستبني على الجهد الذي بذل من خلال حلف النيتو في السابق مؤكدا على أن المعضلة تكمن في تجريف القذافي الحياة السياسية خلال عهده وترك البلاد بلا مؤسسات وهو ما قاد لهذا النزاع القائم الذي زاده الخلافات القائمة أساسا”

وبشأن ليبيا أكد بلنكين أن إدارة بايدن ستعمل على تقوية المؤسسات الشرعية وستبني على الجهد الذي بذل من خلال حلف النيتو في السابق مؤكدا على أن المعضلة تكمن في تجريف القذافي الحياة السياسية خلال عهده وترك البلاد بلا مؤسسات وهو ما قاد لهذا النزاع القائم الذي زاده الخلافات القائمة أساسا pic.twitter.com/orJv8zPYpj — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020

وأما عن القضية الفلسطينية. فقال بتغريدته التي أرفق بها أيضا مقطع فيديو ما نصه: “وبشأن القضية الفلسطينية قال بلنكين إن إدارة بايدن تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد. وإن دولة اسرائيلية لا يمكنها أن تعيش آمنة دون دولة فلسطينية مجاورة لها كاملة السيادة. وبايدن سيرفض بحسب بلنكين أي شيء آخر وأي خطوة أحادية بغض النظر عن إجراءات ترمب الأخيرة”

وبشأن القضية الفلسطينية قال بلنكين إن إدارة بايدن تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد وإن دولة اسرائيلية لا يمكنها أن تعيش آمنة دون دولة فلسطينية مجاورة لها كاملة السيادة وبايدن سيرفض بحسب بلنكين أي شيء آخر وأي خطوة أحادية بغض النظر عن إجراءات ترمب الأخيرة pic.twitter.com/llfXjkPyQZ — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020

وأما عن الشأن التركي الذي يشغل بال الإمارات و السعودية أكثر من أي أمر آخر. فقد قال: “وبشأن العلاقة مع تركيا قال بلنكين إن بايدن يتمتع بعلاقة طويلة مع أردوغان. علاقة ستسمح له بالعمل معه وإن بايدن سيعمل مع أردوغان على حل الخلافات العالقة. والتي قال بلنكين إنها ليست سهله لكنها طبيعية ويمكن تجاوزها في ضوء العلاقة التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية”

وبشأن العلاقة مع تركيا قال بلنكين إن بايدن يتمتع بعلاقة طويلة مع أردوغان، علاقة ستسمح له بالعمل معه وإن بايدن سيعمل مع أردوغان على حل الخلافات العالقة والتي قال بلنكين إنها ليست سهله لكنها طبيعية ويمكن تجاوزها في ضوء العلاقة التاريخية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية pic.twitter.com/yUcX0a6cFu — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020

وبشأن اليمن قال بلينكين إن إعادة كامل المساعدات الامريكية لليمنيين أمر عاجل. وإن إدارة بايدن تعتقد أنه حان الوقت لحل سياسي عاجل. وإنها ستستخدم حضورها القوي مع القوى الفاعلة في الأزمة من أجل دعم المسار الأممي وفق برنامج عمل سريع.

وبشأن سوريا فإن بلينكن كان من بين الذين دعموا عملا عسكريا ضد نظام الأسد بعد هجماته الكيماوية على المدنيين. بلينكين يقول إن واشنطن ينبغي أن تعود لقيادة العملية السياسية في سوريا. مع الحفاظ على أداة الردع قائمة في حال عودة النظام السوري وروسيا لهجماتهم على المدنيين

وبشأن سوريا فإن بلينكن كان من بين الذين دعموا عملا عسكريا ضد نظام الأسد بعد هجماته الكيماوية على المدنيين. بلينكين يقول إن واشنطن ينبغي أن تعود لقيادة العملية السياسية في سوريا مع الحفاظ على أداة الردع قائمة في حال عودة النظام السوري وروسيا لهجماتهم على المدنيين — Mohamed Moawad محمد مُعوّض (@moawady) November 23, 2020