شاهد ترفيه تركي آل الشيخ وصل إلى المدينة المنورة حفلات ورقص وتحرش (فيديو)

الدبور – ترفيه تركي آل الشيخ الذي كان في رحلة علاج من مرض السرطان لفترة طويلة على حساب السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد أن أعلن مغادرته نيويورك بعد إنتهاء رحلة العلاج و النقاهة. وصل الترفيه إلى المدينة المنورة حتى قبل وصوله.

و بدأت السعودية، الأحد أولى الخطوات الفعلية لإنشاء منطقة تجارية وترفيهية في المدينة المنورة تحمل اسم ”بوليفارد“ على غرار بوليفارد العاصمة الرياض. الذي أصبح واحدا من أشهر وجهات الترفيه والتسوق في المملكة.

وكشفت أمانة المدينة المنورة. عن توقيعها عقدا استثماريا جديدا مع إحدى الشركات الخاصة. لإنشاء وتشغيل المنطقة الجديدة. بعد طرحها للاستثمار في يوليو/ تموز الماضي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد في غضون 14 شهرا.

ويقع المشروع الذي يحمل اسم ”بوليفارد يو ووك“ على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وبمساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.

ويقول القائمون على المشروع. إنه يتضمن إنشاء وتشغيل ”بوليفارد يو ووك“. وهي عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن بدورها 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية. و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيكون المشروع منطقة مفتوحة في أغلب أجزائه. على غرار بوليفارد الرياض الذي يقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة.

وأصبحت مناطق التسوق والترفيه والحفلات الماجنة في السعودية. وجهة مفضلة للسكان في السنوات القليلة الماضية، حيث خففت البلاد القيود التي كانت مفروضة على الفعاليات الفنية والترفيهية. بينما بات بإمكان الجنسين الحضور والمشاركة دون عوائق.

ويتخوف أهل المدينة المقدسة. مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من تحول عاصمة الدولة الإسلامية الأولى ومدينة إنطلاق الدعوة إلى الإسلام. إلى مدينة للفسق و المعاصي لما تجلبه هذه الحفلات المختلطة من أمور لا يحمد عقباها كما حصل في جدة بالقرب من الحرم المكي وما حصل في الرياض من تحرش جنسي ومشاكل.