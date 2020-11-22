شمس الكويتية تكشف عن صدرها وتقول الأخلاق تجذب أكثر من صدر المرأة! (فيديو)

الدبور – شمس الكويتية المثيرة للجدل و التي تعشق إثارة الجدل بجسدها تارة وتارة أخرى بكلامها وتلميحاتها في مجتمع بالأساس محافظ ولا يقبل بأي من تصرفاتها أو طريقة نشرها للصور الفاضحة كل فترة تخف الأضواء عنها.

فقد إستفزت متابعيها من جديد بصورة لها نشرتها على صفحتها على موقع أنستغرام. كان الصورة مكشوفة الصدر بشكل مستفر كالعادة. ولكنها كشفت عن صدرها لغاية في نفسها.

لتثبت أن الرجل يشده أخلاق المرأة أكثر من صدرها على ما يبدو. ولكنها لم تنجح فقد شد متابعيها صدرها العاري واستفزهم كلامها عن الاخلاق. واستغرب البعض في أي عالم هذه تعيش؟ وهل هي تعي ما تقول مقابل ما تنشر من صور.

وأرفقت شمس الكويتية الصورة الفاضحة بتعليق: ” ‏إذا كان الجمال يجذب العيون فالأخلاق تملك القلوب”.

وسخر المتابعون من حديثها عن الأخلاق بصورة كهذه، فعلق أحدهم مُعدلاً على عبارتها: ” فالصدر يجذب أكثر”. وكتب آخر: ” الأخلاق واقفة في الصفحة وتلطم”.

وألمح آخر إلى إجرائها عملية تجميل وتكبير لصدرها، وسخر بتعليقه قائلاً: “أخلاقك كبرانين ما شاء الله”.

وعادة ما تثير شمس متابعيها و الإعلام بكلام يعتبره الكثير منهم مستفز جدا، وتنشر كل فترة صور غير أخلاقية على حساباتها وتهاجم كل من ينتقدها بأنه أول من يتابعها ويتابع الصور التي يقول إنها لا تعجبه. ولكنها هذه المرة إستفزتهم أكثر بالتعليق على صورتها الفاضحة وثقتها بنفسها الغريبة.

وانتشر قبل فترة مقطع فيديو لها مع شاب عراقي ملحن وهي بأحضانه ويقبلها بشكل غريب. الفيديو أثار ضجة كبيرة وقتها.