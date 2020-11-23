الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن ما يجري خلف كواليس تطبيع الإمارات (فيديو)

الدبور – تداول نشطاء مقطع فيديو مهم للمفكر الكويتي المعروف عبد الله النفيس. عن ما يجري خلف كواليس تطبيع الإمارات و البحرين، وما هو أخطر من مجرد إتفاقية تطبيع مجانية. بل إتفاقية ستجني دولة الإحتلال الكثير منها بينما ستدفع الدول المطبعة فاتورة التطبيع، فهذه دولة إحتلال تسلب ولا تعطي.

وعدد عبد الله النفيسي عن النقاط المهمة التي ستجنيها دولة الإحتلال من هذا التطبيع الإماراتي البحريني المتسارع و الذي سيلحقه تطبيع السعودية قريبا. وقال تلخيصا للإتفاق الذي وقعته دولة الإحتلال مع بعض الدول الخليجية هناك أربع نقاط مهمة جدا.

وقال النقطة الاولى هي نفط الخليج الرخيص وسهل النقل والآمن، لأن النفط كان يكلف الإحتلال الكثير من الاموال والخطوط لأنها بعيدة ليست آمنة ومكلفة جدا مقارنة مع نفط الخليج القريب و الآمن.

وأضاف عن الهدف الثاني للإحتلال فقال هو سوق الخليج المستهلك بشكل دائم ومتسارع. وهذا أمر نلاحظه في الأسواق الحليجية و الخليج أمة مستهلكة وغير منتجة. و الإحتلال يعلم ذلك جيدا. وهذا أمر سيحسن من إقتصاد دولة الإحتلال الذي يعاني منذ فترة. وهو أمر ليس سرا فقد تحدث عنه نتنياهو مسبقا متفاخرا بإتفاق لم يكلف الدولة أي تنازل بل سيرفع من إقتصادها المتدهور.

وعن الهدف الثالث قال عبد الله النفيسي “أن الكيان الصهيوني يريد من وراء هذه الإتفاقيات أن تكون له يد مباشرة في المشهد الخليجي” “لتسعير الحروب بين الدول، ولإشعال الفتن عن قرب”. وهذا أمر سيساعد ولي عهد أبوظبي في ما يقوم به من شيطنة ويخفف العبء عنه قليلا.

وختم النفيسي خلاصة إتفاق العار بالنقطة الرابعة و الاهم و الاخطر في عملية التطبيع المعيبة، وهي الترتيب مع بعض أفراد من الدول الخليجية المطبعة إلى توطين ما يقارب 3 ملايين فلسطيني في صحراء الخليج. وأضاف يعني هم إحتلوا الأرض وشردوا وقتلوا ونحن ندفع الفاتورة و الثمن نتيجة جرائمهم. وهذا أمر خطير جدا تسعى له بعض الدول الخليجية.

شاهد فيديو عبد الله النفيسي وما جاء فيه

#نتنياهو_ضيف_بن_سلمان

شرح مفصل من البرفسور الدكتور عبدالله النفيسي عن التطبيع

الحاصل من الامارات والبحرين والقادم #السعودية مع #إسرائيل

وكيف يعملون على زرع الفتنه بين الشعوب الخليجية وكيف يعملون للحصول على النفط الخليجي وهناك أمر خطير جداً وهي تطوين 3 مليون هيودي بالخليج pic.twitter.com/6TN49YYdY3 — ابن قطر (@ebnqataralmulla) November 23, 2020