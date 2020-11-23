رغم جائحة كورونا سلطنة عمان تسجل إرتفاعا بعدد الاعمال الصغيرة و المتوسطة

الدبور – رغم جائحة كورونا وتأثيرها على الإقتصاد العالمي. إلا أن سلطنة عمان شهدت إرتفاعا ملحوظا منذ بداية الجائحة حتى اليوم في غدد الأعمال الصغيرة و المتوسطة التي تم ترخيصها في السلطنة.

حيث ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المسجلة في سلطنة عمان، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، إلى 47 ألفاً و22 مؤسسة. مقارنة بـ42 ألفاً و698 مؤسسة، نهاية 2019.

ووفق بيانات رسمية، فإن هذه الزيادة تمثل نحو 10.59%، رغم تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما زاد عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات العمانية. خلال أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، إلى 643 مؤسسة عن سبتمبر/أيلول السابق عليه. في حين زاد عدد المؤسسات التي جرى تسجيلها خلال العام كاملاً، إلى 4 آلاف و52 مؤسسة.

وحازت محافظة مسقط. العدد الأكبر من المؤسسات الجديدة التي جرى تسجيلها خلال العام. بواقع 15 ألفاً و81 مؤسسة. تمثل 33.48% من إجمالي مؤسسات “ريادة” المسجلة، وبنمو 10.49%، عن عددها في نهاية العام الماضي.

وجاءت محافظة شمال الباطنة في المرتبة الثانية. من حيث عدد المؤسسات المسجلة، بواقع 7.456 آلاف مؤسسة، بنمو 10.61%، في 10 أشهر.

وتعمل “ريادة”، التي أُنشئت عام 2013، على النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة.