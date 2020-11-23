شاهد كيف تصرف محمد رمضان كالأطفال ليهرب من عقاب فضيحة التطبيع (صورة)

الدبور – ليتهرب من عقاب فضيحة التطبيع التي وقع بها الممثل المصري محمد رمضان. و التي وقعت في مدينة الدعارة و التطبيع دبي بمساعدة مستشار ولي عهد أبوظبي للقذارة حمد المزروعي. قام رمضان بتصرف أشبه ما يكون بالطفولي الأهبل ليهرب من معاقبة النقابة التي ستجتمع لتقرر في قضيته.

وقام محمد رمضان بحركة غبية طفولية ساذجة. حيث قام بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع “فيسبوك” بصورة علم دولة فلسطين”.

جاء ذلك، بعد أن تعرض رمضان، خلال الساعات الماضية. لهجوم لاذع واتهامات بالتطبيع من قبل الجمهور. بعد انتشار صور تجمعه بثلاث شخصيات إسرائيلية، فضلا عن فيديو أثناء حضوره حفلا يضم إسرائيليين. وظن رمضان إنه بوضع علم فلسطين على حسابه في موقع الفيسبوك. قد أنهى حالة الجدل وكسب تعاطف الشعوب العربية وأعاد حب جماهيره له. تصرف شبهه البعض بالتصرف الطفولي الغبي. طبع في الليل في البارات وضع علم فلسطين ليوم على الفيس وانتهى الامر.

وكانت نقابة المهن التمثلية في مصر. برئاسة الدكتور أشرف زكي، أصدرت أمس الأحد. بيانا توضيحا بشأن أزمة التقاط الفنان محمد رمضان صورة مع مطرب إسرائيلي يدعى عومير آدام. داعية إلى عقد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية.

وقالت في بيانها: “مجلس نقابة المهن التمثيلية. تابع بكل اهتمام ومسؤولية نابعة من موقع وطني وقومى يمثل جموع الفنانين والمبدعين. ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب (في إشارة إلى إسرائيل)”.

وتابع: “مجلس نقابة المهن التمثلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل. ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق. والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين، وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات”.

وأثار محمد رمضان، يوم السبت الماضي، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه بموقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة “الملك”.

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: “ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، خرج ليبرر فعلته بقوله أنه “لم يكن يعرف الشخص الذي التقط صورة معه”. وذلك بعد ظهوره في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي بالإمارات. مع وزير القذارة حمد المزروعي.

وفضحه النشطاء عندما نشروا له فيديو وهو يحضر إحدى الحفلات مع هذا المطرب ويستمع له برفقة مجموعة من الإسرائيليين الذين حضروا بضيافة بن زايد وتجمعوا في إحدى بارات دبي الفخمة في قاعة خاصة أعلى الفندق.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020