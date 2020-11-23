عادل الجبير لجين الهذلول هي جيمس بوند أسست شبكات تجسس حساسة داخل القصر الملكي

الدبور – قال عادل الجبير في مقابله له على قناة سكاي نيوز. ان المعتقلة لجين الهذلول هي جيمس بوند السعودية. وصورها على إنها جاسوسة محترفة تلقت تدريبات في أجهزة المخابرات العالمية. وإنها تتلقى اموالا من الخارج وتصرفها على دول معادية.

ووجه لها تهما لم يسمع بها أحد من قبل، ورفعها إلى درجة إختراقها جميع أجهزة الدولة الحساسة عن طريق توظيف شبكة جواسيس في الدولة لنقل معلومات لما أسماه قوات معادية، ليس إسرائيل بالطبع ولكنه لم يوضح من هي القوات المعادية ربما دولة قطر.

وقال عادل الجبير خلال مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” حول سبب اعتقال لجين وموعد إطلاق سراحها: “سيتم إطلاق سراحها عندما تتم الإجراءات القانونية حيث يتم النظر في قضيتها أمام المحكمة وبناء على قرار المحكمة إما أن يطلق سراحها أو معاقبتها هذا يعود للمحكمة”.

وأضاف: “قضيتها لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة. بل لأمور تتعلق بالأمن القومي. إن وجهت اتهامات للنساء في المملكة العربية السعودية بالقيادة عندها نصف النساء في المملكة سيكن محتجزات الآن”.

وأكد: “الأمن يتعلق بالأمن الوطني وأخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها لقوات عدائية. الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية. وهذا ما قالته المحكمة عند اعتقالها واعتقد أن الأدلة ستتاح إلى العامة عند الحكم بقضيتها”.

وبدورها علقت علياء الهذلول شقيقة المعتقلة لجين منذ سنوات بدون محاكمة. على مقطع الفيديو بالقول: “مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond أخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها قوات معادية”.

مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبر لجين James Bond اخذ اموال من قوات خارجية واعطائها قوات معادية 😅 https://t.co/BKRkIDgQxj — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) November 22, 2020