فيديو جندي لبناني يتصدى لدبابة إسرائيلية على الحدود يثير موجة من التفاعل

الدبور – أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير، لجندي لبناني وهو يوجه قاذف أر بي جي مضاد للدبابات على دبابة إسرائيلية إقتربت من الحدود. تفاعلا واسعا على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة. حيث رحب الكثير بهذا المقطع وبمقاومة لبنان للإحتلال التي لا تنتهي ولن تتوقف أبدا.

وأظهر المقطع جنديًا بالجيش اللبناني يشهر قذيفة بوجه الدبابة الإسرائيلية، بالتزامن مع تصوير تقرير إعلامي للقناة (13) العبرية. وكان التقرير يشمل تحرك دباباتين إسرائيليتين مقابل الجيش اللبناني وقوات اليونيفل قرب العديسة على الحدود اللبنانية، واعتلى مراسل ومصور القناة الدبابة.

ومع وصول فرقة من الجيش اللبناني مجهزة بقذائف الـ “آر بي جي” خلال مرور الدبابة الإسرائيلية من طراز Mark 4 الأكثر تحصينًا وتطورًا في العالم، أشهر الجندي القاذف المضاد للدبابات نحوها.

واحتفى رواد منصات التواصل بما اعتبروه شجاعة تستحق الإطراء. واعتبروها “صورة لعيد الاستقلال الحقيقي”. وعقّب مغردون بتوجيه التحية للجندي اللبناني. وللفعل المقاوم في لبنان أيّا كان مصدره. فيما قال آخرون إن المشهد لا يعني شيئًا في الواقع وأنه مجرد تصوير وليس أكثر.

Video: Lebanese solider pointing his RPG at IDF tank positioned at Lebanon/Israel borders-Blue Line. pic.twitter.com/K83iEEHkls

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 21, 2020