مايا رعيدي ملكة جمال لبنان تشجع السياحة عن طريق التعري الكامل وتثير ضجة (صور)

الدبور – لم تجد ملكة جمال لبنان طريقة لتشديع السياحة إلا بعرض أفخاذها وجسمها العاري في المتحف الوطني اللبناني. بإعتبار الافخاذ و الجسم العاري تجلب السياحة خصوصا من السعودية و الإمارات.

و أثارت ملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورا تكشف معظم جسدها عبر حسابها في ”انستغرام“ من قلب المتحف الوطني، بدعوى تشجيعها السياحة.

وعلقت ”رعيدي“ على الصور بالقول: ”للمتحف الوطني مكانة في قلبي منذ كنت طفلة صغيرة. لم أفكر مرتين بهذا المشروع. والتقطت صورا لا تنسى من قلب المتحف. فلبنان غني بتراثه، وأردت أن ألقي الضوء على الثروات التي لدينا، والتعريف بها (..)“.

وتسببت الصور باستنكار من قبل لبنانيين. فيما رأى آخرون أن وضع لبنان ككل أولى بالاهتمام من تسليط الضوء على مايا رعيدي.

وانتقدت ناشطة في التيار الوطني تدعى ”ديانا“ صور ملكة الجمال ”بعرف انو مايا رعيدي ولد ما تعدت ل ٢١ سنة. بس القيّمين على هالهبل ولو mtv عملتو أضرب من العونية! سياحة شو والبلد بدو شعرة وبتقوم الدنيا وما بتقعد. سياحة والعالم ميتة من الجوع! شو يا مجاديب وانتو للي ما تركتو شي لك اذا في سياحة انضربت هو من وراكن قد ما حضروكن عم تولولوا!“.

بعرف انو مايا رعيدي ولد ما تعدت ل ٢١ سنة. بس القيّمين على هالهبل ولو mtv عملتو أضرب من العونية! سياحة شو والبلد بدو شعرة وبتقوم الدنيا وما بتقعد. سياحة شو والعالم ميتة من الجوع! سياحة شو يا مجاديب وانتو للي ما تركتو شي لك اذا في سياحة انضربت هو من وراكن قد ما حضروكن عم تولولوا! https://t.co/iW8XBBJ1r7 — Diana💎 (@adalina12345) November 23, 2020

وانتقد وسيم بارودي الحملة الترويجية، قائلا ”هلئ مايا عم تشجع ع السياحة و لا عم تشجع على القباحة ؟ لبنان أرقى من محاولة مسخه و إظهاره بهي الصورة المعيبة بحق أي أنثى لبنانية و بحق الكيان اللبناني!“.

في حين قال شادي عبدالجليل ”هيك صورة لازم يكون العنوان: (مايا رعيدي تشجّع الدعارة من قلب المتحف الوطني في بيروت) هيدي مش حرية شخصية ، هيدا الشي اسمه تسليع المرأة“.

بينما علقت ”سيبيل“، ”صرلن يومين بعلقوا ع صورة مايا رعيدي و خاصة النساء طيب ما نصكن حاطت صورة عارض مفاتنه لتزيدوا فولوورز ما فرقتوا كتير عنا“.

صرلن يومين بعلقوا ع صورة مايا رعيدي و خاصة النساء طيب ما نصكن حاطت صورة عارض مفاتنه لتزيدوا فولوورز ما فرقتوا كتير عنا…#هلكتونا — Sibelle hobeika (@Sibellehobeika) November 23, 2020

واستنكرت ”غنوة“ الجدل الدائر حول صور رعيدي ”بهيك أيام للأسف التفاعل مع صورة مايا رعيدي و هي مش لابسة…اكبر من التفاعل مع اي قضية او تويت لمساعدة ناس محتاجة… صورة مايا بتهزّ الرأي العالم بالمقابل صورة لأي فقير و مشرد من لبنان بطلت تحرك فينا ولا شعور و لا شوية غضب و كرامة. للأسف“.

وقال ”ميشيل“ إن السياحة تأثرت في الأصل بعد انفجار مرفأ بيروت بغض النظر عن صور ملكة جمال لبنان ”ولو عيني أي سياحة بعد انفجار بيروت، بغض النظر عن شو لابسة مايا رعيدي“.