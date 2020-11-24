فتاة من مشاهير السوشيال تنشر مقاطع إباحية و تتلقى أموالا من الإحتلال الإسرائيلي! فيديو

الدبور – فتاة من مشاهير السوشيال تم القبض عليها بتهمة نشر مقاطع إباحية على وسائل التواصل الإجتماعي. وأيضا تهمة الإيقاع بالشباب وتوريطهم بأعمال مخلة. كشفت السلطات إنها تتلقى أموالا من جولة الإحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي. تأكيده أن النيابة العامة وجدت في حسابات إحدى الفتيات من مشاهير السوشيال المقبوض عليهن بجرائم “الفسق والفجور”، أموالا، تم تحويل بعضها من إسرائيل.

حمادة الصاوي أشار خلال لقائه بشباب أكاديمية تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسي. إلى أن الناس تتعاطف مع الفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتصف ما تفعله بـ”حريات”.

وأضاف: “بعد التحقيق مع إحدى الفتيات. وجدنا بوستات تعاطف على السوشيال ميديا، لكن الحقيقة أن بعض تلك الفتيات إذا خرجن من السجن هيرجعوا تاني لنفس الجرائم”.

وتابع النائب العام المصري: “إحدى الفتيات دلوقتي واقفة في القفص ماسكة مصحف، وبعد ما تخرج، ترجع تاني لفيديوهات اليوتيوب الإباحية”.

كما طالب الصاوي، النيابة العامة، بالتصدي لقضايا “الفسق والفجور” و”الفيديوهات التي لا تليق بالمجتمع المصري”. ومؤخرا تم القبض على عدد من نجمات السوشيال ميديا في مصر، واللائي اشتهرن بظهورهم المثير والتعري في مقاطعهم المصورة لكسب المتابعين والمال. وأشهر هؤلاء ممن تم القبض عليهم كانت سما المصري وهدير الهادي ومودة الأدهم.