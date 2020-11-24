محمد رمضان يكذب.. المغني الإسرائيلي فضحه.. و يرد ثقتي بالله وليس جمهوري

الدبور – يتستروا بالإحتلال ويصر الإحتلال على فضحهم. ولا يتعلم أحد من غيره أبدا ويتكرر مسلسل الفضائح. المغني الإسرائيلي فضح محمد رمضان الذي نفى علمه بهويته وهوية العشرات معه في الحفل التطبيعي الذي حضره برعاية مدينة التطبيع ووزير القذارة في حكومة ولي عهد أبوظبي.

فقد صرح المغني الإسرائيلي “عومير آدام” الذي تصور مع محمد رمضان برفقة المزروعي. أن الممثل المصري كذاب وكان على علم من أنا ومن يتواجد معي في هذا الحفل الخاص. وهو يعلم لا أحد يحظى بحراسة مشدد كالسائح الإسرائيلي الذي تغلق الشوارع من أجله.

ونقلت إذاعة “هداروم” العبرية عن “آدام” قوله: “محمد رمضان كان يعلم أننا إسرائيليون؛ نظرا لأن للسياح الإسرائيليين خصوصية أمنية في الامارات متمثلة بمرافقة حراس شخصيين لنا خشية تعرضنا لأي اعتداء”.

وأشار المغني الإسرائيلي إلى أنه نسق لقاء “رمضان” مع مدير أعمال الأخير، برفقة صديقهم الإماراتي وزير القذارة “حمد المزروعي” الذي عرفه عليه.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وجاء رد المغني الإسرائيلي بعد نفي رمضان المتكرر بعد توقيفه من قبل نقابة الممثلين في مصر إنه كان على علم بهوية المغني أو الحضور أو الأغاني التي كانت تغنى في الحفل الخاص.

وأثارت صورة نشرها “المزروعي” مع “رمضان” وإلى جوارهما المطرب الإسرائيلي “آدام”، في مدينة دبي، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق “المزروعي” على الصورة عبر حسابه على “تويتر” قبل أن يحذفها، بقوله: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”.

وأعادت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر “فيسبوك”، نشر نفس الصورة، وعلقت عليها: “الفن دوما يجمعنا.. النجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي”.

ودشن ناشطون حملة لمقاطعة أعماله رغم توقيع مصر واسرائيل معاهدة للسلام في العام 1979.

واستفز “رمضان” الجمهور المصري، بالرد عبر “فيسبوك”، قائلا: “ما فيش مجال أسأل كل واحد عن هويته ولونه وجنسيته ودينه.. قال تعالى لكم دينكم ولي دين”.

مابسألش عن بلد اللي بيتصور إلا لو هو لوحده قال وده ڤيديو في نفس الوقت ونفس المكان مع شاب فلسطيني!! وبوجه فيه تحية للشعب الفلسطيني الشقيق !! تجاهل البعض لهذا الڤيديو يأكد ان القصد ليس القضية الفلسطينية ولكن قضيتهم الحقيقية هي المحاولة ال١٠٠٠ لإيقاف نجاحيوشعبيتي #ثقه_في_الله_نجاح pic.twitter.com/UxMniEwXcq — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 22, 2020

تورط المزروعي بصورة محمد رمضان

وتورط المزروعي بنشر الصورة على حسابه، وطلب رمضان من المزروعي حذفها فورا ووصل المزروعي أمرا من بن زايد نفسه بعد حذف الصورة و الضجة التي صحبتها بنشر تغريدة لتبرئة محمد رمضان. وقالت بعض المصادر أن بن زايد وبخ المزروعي على تسرعه بنشر الصورة. وبالفعل نشر القذر المزروعي تغريدة قال فيها: أن الفنان المصري لم يكن على علم بأنه يلتقط صورة مع مطرب إسرائيلي.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح … — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

وعلق البعض على تغريدة المزروعي بأنه يكفي إنه يعلم إنه يتصور مع قذر مثلك فهذه مصيبة أكبر.

و أعلن محمد رمضان احترامه لقرار نقابة المهن التمثيلية. بشأن إيقافه عن العمل حتى التحقيق معه، مضيفًا: «رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأني لا أعلم جنسيته ولو كنت أعلم كنت مؤكد رفضت التصوير».

وتابع رمضان، في حسابه على «فيسبوك». مساء الاثنين: «ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل أغاني عربي وإنجليزي وفرنسي. ولما الأغنية الإسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت أسيب صحابي وأجري أعيط في الأسانسير ولا أعمل إيه؟!».

وهاجم جمهوره الذي توقع أن يقف معه في حفل التطبيع وقال. شكراً شركة الإنتاج على إيقاف مسلسلي رمضان القادم، شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي».