الدكتورة خلود الكویتیة تبكي في مقطع فيديو لانها في أزمة كبيرة وبحاجة لدعم من الأمم المتحدة

الدبور – الدكتورة خلود الكویتیة الفاشينيستا المثيرة للجدل كغيرها من هذه الموضة الجديدة من الترزق وجني الاموال. في أزمة كبيرة وحالة من الحزن و الخوف و القلق وبحاجة للدعم النفسي وربما مؤتمر خاص وجلسة في الأمم المتحدة لمناقشة وضعها المأساوي الذي تمر به.

الأزمة التي تمر بها الدكتورة خلود الكویتیة هي فقدان زوجها الأردني أمين عارض الأزياء الذي يشاركها في فيديوهاتها.

زوجها لم تفقده في حادث سيارة أو مرض كورونا أو حتى طلاق. بل غادر الكويت وسافر. تصوروا أن زوجها أمين سافر وتركها وحيدة. ولكنها ليست وحيدة كما قالت وهي تبكي. بل حولها أهلها وأهل زوجها. ولكنها في أزمة بعد سفر زوجها.

وطلبت الدكتورة خلود الدعم النفسي بالإشتراك بقناتها ومشاركة الفيديو لاكبر عدد ممكن ليتعاطف معها العالم عن طريق الإعلانات وإضافة معجبين جدد للتخفيف عليها في أزمتها التي شاركت العالم بها. خصوصا أن جميع مشاكل العالم إنتهت ولم يبق إلا مشكلة سفر أمين.

وظھرت الدكتورة خلود في مقطع فیدیو على سناب شات تقول :”راح أبكي بجد”، وظلت تغازله حتى توقفت لوقف دموعھا. وقالت :”الحمد أهلي موجودین ویزوروني حتى أهله أیضا یسألون عنھم لكن وجوده في المكان معھا شيء مختلف حسه وتواجده إن شاء الله یا رب ما افقده إلا بالخیر”.

ولم تترك جمهورها يعيش نفس أومتها ويقلق على أمين, فقامت بنشر صورة من هاتفها وهي تتصل على زوجھا أمین في غربته وعلقت علیھا قائلة: “لازم أعرف هو مستانس من غیري أم لا”. وارتاح العالم كلها بعد مكالمة أمين.