الكويت: خطف فتاة عربية مراهقة 15 عاما أمام البقالة في الفروانية والإعتداء عليها جنسيا

الدبور – في الكويت وفي جريمة بشعة من جرائم هذا الزمن الغريب. ذكرت عدة مصادر إعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي. أن شخصا لم تكشف هويته قام ب خطف فتاة عربية مراهقة قاصر. ومن ثم قام بالإعتداء عليها جنسيا وإطلاق صراحها.

و فتحت أجهزة وزارة الداخلية في الكويت، تحقيقا موسعا في خطف فتاة عربية قاصر 15 عاما والاعتداء عليها جنسيا في منطقة الصليبية. ومن ثم إطلاق صراحها لتقوم بإبلاغ والدها الذي تقدم ببلاغ رسمي للشرطة.

هذا وذكرت الفتاة معلومات عن الجاني. منها انه يقيم في منطقة بيان وحددت اسمه الأول والثاني دون معلومات أخرى الى جانب رقم هاتفه النقال. ووجه وكيل النيابة بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في قضية جرى تصنيفها باعتبارها خطف قاصر ومواقعة بالإكراه.

وبحسب مصدر امني فإن وافدا عربيا من مواليد 1969 تقدم الى مخفر شرطة الفروانية. وقال ان ابنته تعرضت للخطف أمام بقالة من قبل شخص وتم التوجه بها الى منطقة الصليبية والاعتداء عليها. وصدرت التعليمات بسرعة ضبط وإحضار الجاني.

ونشر حساب المجلس الكويتي تغريدة عن الخبر جاء فيها ما نصه كما لسع الدبور: “وافد عربي تقدم ببلاغ يفيد فيه بأن ابنته «15 عاما» قد تعرضت للخطف والاعتداء عليها في الصليبية.. وذكرت الفتاة بأن الجاني يقيم في منطقة بيان حيث حددت اسمه الاول والثاني ورقم هاتفه النقال.”

وافد عربي تقدم ببلاغ يفيد فيه بأن ابنته «15 عاما» قد تعرضت للخطف والاعتداء عليها في الصليبية.. وذكرت الفتاة بأن الجاني يقيم في منطقة بيان حيث حددت اسمه الاول والثاني ورقم هاتفه النقال. pic.twitter.com/6qVD8PPTBT — المجلس (@Almajlliss) November 25, 2020