حادث مأساوي صادم في السعودية.. شاهد كيف توفي معلم مصري أمام الطلبة (فيديو)

الدبور – في حادث مأساوي صادم في السعودية. توفي مدرس أمام الطلبة فجأة أثناء تقديم الدرس الإعتيادي. الأمر الذي أصاب الطلبة بالصدمة أمام شاشات الأجهزة في أول حالة وفاة من نوعها منذ بدأ التعليم عن بعد في السعودية.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، إن المعلم وهو محمد حسان مصري الجنسية. وكان يشرح درسا لطلابه في مادة الحاسوب عبر منصة ”مدرستي“ الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم. قبل أن يسقط بشكل مفاجئ.

ونقلت الصحيفة عن أحد زملاء المعلم الراحل قوله، إن الطلاب الذين فوجئوا بمعلمهم يسقط أرضاً، أبلغوا معلمين آخرين على الفور بما جرى، ليهبوا لنجدة زميلهم في منزله. في حادث مأساوي أصابهم بالصدمة.

وأضاف أنه تم إبلاغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، وتم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

ولم تتضح بعد أسباب وفاة المعلم الذي قضى في منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.

وهذه هي أول حالة وفاة معلنة لمعلم في السعودية خلال العمل بنظام تدريس الطلاب عن بعد. والذي لجأت إليه المملكة شأن العديد من الدول منذ ظهور فيروس كورونا المستجد. ويعتبر المعلم المصري من أفضل المعلمين في مدرسته ومحبوب جدا لدى الطلبة. وقيل إنه يوصل المعلومة بسهولة وبطريقة محببة، وحضر من مصر من١ خمس سنوات فقط. وعمره 35 عاما فقط.