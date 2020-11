شاهد أكبر عملية إحتيال بمليار دولار على الحكومة في كاليفورنيا (فيديو)

الدبور – عملية إحتيال هي الاكبر في تاريخ كاليفورنيا تم الكشف عنها بقيمة مليار دولار من أموال إعانة البطالة. وتعتبر أكبر عملية نصب تتعرض لها الحكومة في تاريخها في فترة قصيرة بسبب فيروس كورونا. وقاونو إعانة البطالة الجديد الذي صدر بسبب الجائحة.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون ، الثلاثاء . إنهم رصدوا عملية احتيال في ولاية كاليفورنيا كلفت الولاية ما يصل إلى مليار دولار من خلال استخدام أسماء سجناء. بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، في طلبات للحصول على إعانات بطالة.

وقال فريق عمل قانوني من أربع مقاطعات في كاليفورنيا. إن تلك العملية ربما تكون أكبر عملية احتيال على أموال دافعي الضرائب في تاريخ الولاية.

وذكر فيرن بيرسون، عضو الفريق: “نتحدث عن مئات الملايين من الدولارات على الأقل على مستوى الولاية. بقدر مليار دولار من الاحتيال”.

وأوضح الفريق أنه حدد حتى الأن 20 ألف طلب بطالة تم الدفع بناء عليه باسم سجناء، ما يصل إلى 140 مليون دولار، وأشار إلى أنه من المتوقع الكشف عن مزيد من الأموال. وأشار إلى أنه تم دفع أكثر من 420 ألف دولار لأسماء سجناء محكوم عليهم بالإعدام.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك المخطط عملية إحتيال قد دبره السجناء أنفسهم أم من خلال سرقة هوياتهم.

ومنذ بداية جائحة كورونا، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في طلبات البطالة ، حيث طلب أكثر من 30 مليون شخص المساعدة.

