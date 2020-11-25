شاهد فضيحة الحكم على زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري كشف عنها محامي الضحية

الدبور – في فضيحة زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري في منزله/ كشف محامي القتيل دلائل جديدة عن تورط زوج نانسي عجرم في القتل المتعمد بحق عالم سوري قبل أشهر في منزله في لبنان.

وعلق المحامي جمال الغيث، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، الذي قتله فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في لبنان بشأن إدانة الأخير بالقتل القصد.

وقال الغيث إن القرار قضى بإدانة فادي الهاشم، بالقتل قصدًا وليس عمدًا من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 228 المعنية بحالة الدفاع عن النفس، موضحًا أن القرار لم يفسر تفاصيل الدفاع المشروع لأن له شروطًا بين الاعتداء والدفاع وهذه النقطة لم تُثار.

وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه كفريق دفاع لم يتسن له تقديم مذكرة تؤكد أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة وكذلك الشهود، لافتًا إلى أنه سيقوم بذلك أمام محكمة الجنايات التي أحيل لها القرار الظني.

وشدد جمال الغيث، أن قتل موكله محمد الموسى، ”لم يكن دفاعا عن النفس من جانب فادي الهاشم لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ومن هنا نعتبر المجني عليه ضحية“.

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قرار ظني بحق "فادي الهاشم" زوج "نانسي عجرم" يتهمه بـ"القتل العمد" للسوري محمد الموسى معلومة💡: بحسب القضاء اللبناني الإدانة بجناية القتل جاءت وفقاً للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات#شغف_بالمعرفة pic.twitter.com/1RF2qILCcd — محتوى (@Mohtawaae) November 25, 2020

وأضاف أن ”الجميع مع الحق وليس شيئًا آخر. لاسيما أننا لم نستطع العمل بالظروف المحيطة بالدعوى. وعدم تعاون الجهات المعنية معنا، فضلًا عن وجود أزمة كورونا. وهذه العوامل جعلتنا لا نحقق جيدا في مسألة وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان“.

ردة الفعل على زوج نانسي عجرم

وتفاعل النشطاء مع قرار القاضي الذي أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ياسلام على القضاء اللبناني #فادي_الهاشم بينفذ

و #فضل_شاكر لساته متهم — 💎 (@leelee_art1) November 26, 2020

العقوبة تصل إلى السجن20عاما.. القضاء اللبناني يوجه تهمة القتل العمد دفاعا عن النفس إلى فادي الهاشم زوج نانسي عجرم على خلفية قتله رجلا تسلل ملثما إلى منزله بهدف السرقة — Nor (@norb2c) November 25, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك #فادي_الهاشم — حسام (@Pggk2tkAyWD1vzW) November 25, 2020

والله ملعون ليوم الدين االي يسمع نانسي عجرم او يكشف عند زوجها طبيب الاسنان القاتل فادي الهاشم وحسبنا الله ونعم الوكيل — omar (@omar66102220) November 25, 2020