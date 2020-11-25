فضيحة الحكم ضد زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري
فضيحة الحكم ضد زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري
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شاهد فضيحة الحكم على زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري كشف عنها محامي الضحية

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – في فضيحة زوج نانسي عجرم قاتل العامل السوري في منزله/ كشف محامي القتيل دلائل جديدة عن تورط زوج نانسي عجرم في القتل المتعمد بحق عالم سوري قبل أشهر في منزله في لبنان.

وعلق المحامي جمال الغيث، الوكيل القانوني للسوري محمد الموسى، الذي قتله فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في لبنان بشأن إدانة الأخير بالقتل القصد.

وقال الغيث إن القرار قضى بإدانة فادي الهاشم، بالقتل قصدًا وليس عمدًا من خلال المادة 547 معطوفة على المادة 228 المعنية بحالة الدفاع عن النفس، موضحًا أن القرار لم يفسر تفاصيل الدفاع المشروع لأن له شروطًا بين الاعتداء والدفاع وهذه النقطة لم تُثار.

وأكد في تصريحات تلفزيونية أنه كفريق دفاع لم يتسن له تقديم مذكرة تؤكد أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة وكذلك الشهود، لافتًا إلى أنه سيقوم بذلك أمام محكمة الجنايات التي أحيل لها القرار الظني.

وشدد جمال الغيث، أن قتل موكله محمد الموسى، ”لم يكن دفاعا عن النفس من جانب فادي الهاشم لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجني عليه، ومن هنا نعتبر المجني عليه ضحية“.

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وأضاف أن ”الجميع مع الحق وليس شيئًا آخر. لاسيما أننا لم نستطع العمل بالظروف المحيطة بالدعوى. وعدم تعاون الجهات المعنية معنا، فضلًا عن وجود أزمة كورونا. وهذه العوامل جعلتنا لا نحقق جيدا في مسألة وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان“.

ردة الفعل على زوج نانسي عجرم

وتفاعل النشطاء مع قرار القاضي الذي أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

 

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