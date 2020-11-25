شيخ قطري عن هرولة الإمارات و البحرين للتطبيع مع الإحتلال: “لو كانوا يعقلون”!

الدبور – نشر شيخ قطري تغريدة تحدث فيها عن هرولة دول الخليج للتطبيع و التحالف مع الإحتلال الإسرائيلي بدلا من التحالف مع تركيا. وما المنافع التي ممكن يحصلوا عليها لهم وللأمة الإسلامية. بالطبع لو كانوا يتفكرون كما قال الشيخ القطري.

و لفت الشيخ القطري فيصل بن جاسم آل ثاني. إلى ما سيحصل في حال وضعت دول الخليج يدها بيد تركيا. وسط استمرار التوتر بين السعودية والإمارات من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وقال آل ثاني في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “لو وضعت دول الخليج فقط يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها. أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح المسلمين ولصالح شعوب المنطقة.”

وختم تغريدته بقوله: “وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل لو كانوا يعقلون”.

لو وضعت دول الخليج فقط

يدها بيد تركيا وصدقوا بتحالفهم معها

أجزم أن خارطة العالم كله وليس فقط

الشرق الأوسط ستتغير إيجابيا لصالح

المسلمين وصالح شعوب المنطقة

وسيكون لنا قرار بصناعة مستقبل العالم

والعلاقة مع تركيا أنفع وأكثر مصلحة لهم

دين ودنيا من علاقاتهم مع إسرائيل

لو كانوا يعقلون — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) November 24, 2020