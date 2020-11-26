عريس مصري أراد الإستحمام مع عروسته في الصباحية ولكن حصل ما لم يتوقعه!!

.الدبور – أراد عريس مصري أن يستحم في نفس الوقت مع عروسته في الصباحية، وهو صباح ثاني يوم الزفاف. ولكن حصل ما لم يتوقعه لا العريس ولا العروس ولا أحد. حيث تعرض أهل العروسين لصدمة كبيرة لما حصل في هذا الحمام القاتل.

فقد لقي العروسين مصرعهما، عقب زواجهما بيوم واحد، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام في نفس الوقت.، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بالدفن.

حيث تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية. حسب وسائل إعلام مصرية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمصرع عروسين، عقب يوم من زواجهما، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام.

وقالت بعض المصادر أن العريس و عروسته في الصباحية قاما في صباح ثاني يوم الزفاف وقررا الإستحمام مع بعض في جو رومانسي. ولكن أثناء الإستحمام حصل ماس كهربائي ومع وجوج الماء عليهما أصيبا بصاعق كهربائي أدى للوفاة على الفور.

وصدم أهل العروسين عندما ذهبوا لزيارتهما في الصباحية. كما جرت العادات في مصر وبعض الدول العربية. فبدل من المباركة والتمني بحياة سعيدة صدما بجثتين على أرض الحمام.

جرى نقل الجثتين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.