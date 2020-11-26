من الذي يهدد نانسي عجرم؟ شاهد ماذا قالت زوجة قاتل العامل السوري؟ فيديو

الدبور – من يهدد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم؟ حيث نشرت تغريدة زوجة قاتل العامل السوري في منزلها فادي الهاشم. وقالت فيها “كلنا مهددين”. فهل هي مهددة مثلا من عقوبة جريمة قتل العامل السوري؟ بالطبع لا فمثلها ومثل زوجها لا يضرهم مثل تلك الأمور في بلد كثر فيه الفساد في كل شيء.

ما يهدد نانسي هو فيروس كورونا وعدم الإلتزام بالتعليمات. حيث قالت نانسي عجرم بتغريدة عبر تويتر لسعت الدبور وظن إنها خائفة من جريمة القتل التي إرتكبها زوجها لا سمح الله. ولكن كان الأمر مختلفا. حيث قالت ما نصه: “24 حالة وفاة بلبنان بفيروس كورونا بـ24 ساعة، كل ساعة عم نفقد شخص!! كلنا مهددين، خلونا مسؤولين وملتزمين بالتدابير الوقائية تنحمي بعض”.

٢٤ حالة وفاة بلبنان بفيروس كورونا ب٢٤ ساعة، كل ساعة عم نفقد شخص!!

كلنا مهددين، خلونا مسؤولين وملتزمين بالتدابير الوقائية تنحمي بعض — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 26, 2020

و نفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صدور قرار بسجن زوجها مدة تتراوح بين 15- 20 عاما. ووفقا لموقع “الفن”، قالت نانسي إن ما تم تداوله بخصوص القرار الظني بسجن زوجها فادي الهاشم. في قضية مقتل الشاب السوري محمد موسى. الذي اقتحم منزلهما. ثم قتل على يد الهاشم، هو خبر عارٍ عن الصحة تماما.

وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور قرارا ظنيا اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد موسى بـ18 طلقا ناريا من مسدس حربي داخل منزله في جبل لبنان.

واعتبر القاضي منصور أن أفعال الهاشم تنطبق على جريمة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة، لكن قاضي التحقيق عطف هذا الجرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العقوبة إذا وقعت الجريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس.

وأحال القاضي منصور الهاشم على محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.