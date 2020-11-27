الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم تستفز الشعب السعودي بهذا الفيديو !

الدبور -الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم إستفزت الشعب السعودي بنشرها فيديو إعتبره البعض إستهزاء بالدين وبالعادات السعودية ومستفز جدا ومسيء. حيث إنتشر مقطع فيديو نشرته بدور البراهيم وتم تداوله بشكل واسع داخل منصات وسائل التواصل الإجتماعي. وأثار حالة من الغضب و الجدل.

وأثارت الفاشينيستا السعودية ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي. بعد ظهورها في إعلان لنقاب وعباءة خليجية وهي ترتديهما وتعرضهما على جمهور السيدات في السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو. الذي لسعه الدبور الفاشينيستا السعودية وهي ترتدي النقاب. في حين ظهرت لاحقاً بنفس الفيديو وهي ترتدي عباءة بدون نقاب قائلةً: “من أجمل العبي التي ارتديتها الله يهديني يارب”.

وتصدر هاشتاغ (#بدور_البراهيم_اجمل_بالنقاب) موقع تويتر. وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو، فبينما وجّه البعض انتقادات حادة لبدور البراهيم. مؤكدين أن النقاب ليس لعبة وأنه لا يمكنها ارتداؤه ثم نزعه متى شاءت، شجعها آخرون على ارتدائه.

صدق من قال ان النقاب ستر وغطاء

ليتها مكملة تصويرها في الاعلان وهي متنقبه — AbdulrahmanAlsolaimi (@aboyazeed666) November 27, 2020

وعلق ناشط بقوله أيضا: “تحجبت عندما دفع لها دعاية ٠٠ لكن لم تتحجب عندما أمرها الله عز وجل ٠٠٠ ثم يأتي تيس او عنز يدافع عنها الخلا”

تحجبت عندما دفع لها دعاية ٠٠ لكن لم تتحجب عندما أمرها الله عز وجل ٠٠٠ ثم يأتي تيس او عنز يدافع عنها الخلا — Abu Fahad (@updown2012) November 27, 2020