الموت يفجع الفنان عبد المجيد عبد الله ​وردة فعل كبيرة من الجمهور و الفنانين

الدبور – الموت يفجع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله . حيث تعاطف محبي وجمهور الفنان السعودي المعروف مع المصاب الذي حصل له. وبعث الكثير منهم بتغريدات المواساة بوفاة والدة الفنان التي أعلن هو عنها على حسابه.

فقد أعلن الفنان ​عبد المجيد عبد الله​ خبر وفاة والدته. اذ انه نعاها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وكتب ما نصه كما لسع الدبور:

“وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون. الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء. لا اقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين”.

وبشّر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم واولئك هم المهتدون.

الله يرحمك ياأمي وجزاك الله عني وعن اخوتي خير الجزاء لااقول وداعاً بل الى لقاء قريب طال او قصر عند مليك مقتدر والحمدلله رب العالمين. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) November 27, 2020

وتلقى عبد المجيد عبد الله عددا كبيرا من التعازي من قبل المتابعين. و قدّم عدد من الفنانين التعزية للفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ بوفاة والدته.

الفنانة السورية ​أصالة​ كتبت في صفحتها الخاصة: “عظّم الله أجرك وألهمك الصّبر وندعو الله لوالدتنا الرحمه والمغفره وإلى جنان الخلد بإذن الله ورحمته”. و الفنانة الإماراتية ​أحلام​ كتبت: “احسن الله عزاك يا بوعبدالله في اميمتك الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل هذه الايام خير ايامها ويبدلها دار خير من دارها واهل خير ومن اهلها ويجعل ما جاها تكفير يارب الله يمسح على قلوبكم ويجبر كم الغالي لك طوله العمر يا بوعبدالله”.

عظم الله أجرك يابوعبدالله وأحسن الله عزاءك الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته🤲🏻 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) November 27, 2020

الشاعر الغنائي المصري ​أمير طعيمة كتب​: “ربنا يرحمها و يغفر لها و يصبر قلوبكم”. الفنانة ​نوال الكويتية​: “عظم الله اجرك والله يرحمها ويغفر لها انا لله وانا اليه راجعون”.

عظم الله اجرك والله يغفر لها ويرحمها وجعل ماجها تكفير ان شاءالله ❤️🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 27, 2020

وأيضا كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ​تركي آل الشيخ​: “عظم الله اجرك والله يغفر لها ويرحمها وجعل ماجها تكفير ان شاءالله”.

لا حول و لا قوة إلا بالله .. عظّم الله أجركم و غفر لوالدتكم و اسكنها فسيح جنّاته . إنّا لله و إنّا إليه راجعون . — عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ 🇸🇦 (@Alshaikh2) November 27, 2020