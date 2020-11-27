بعد كشف الإعلامية الكويتية صدرها في فيديو فاضح : اللهم أستر عوراتي!

الدبور – فيديو الإعلامية الكويتية الفاضح الذي إنتشر بشكل سريع خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي. هو سلسلة من الفضائح للمطربين و المشاهير ممن إختاروا التصوير بهذه الطريقة بكامل إرادتهم. ومن ثم بعد تسريب الفيديو بطريقة ما تخرج صاحبة الفيديو إنه فيديو خاص او لم يكن قصدي أو لم أسمح بنشره.

ويبقى السؤال المتكرر لماذا تسمح أي فتاة لنفسها بأن يتم تصويرها بهذا الشكل من قبل صديقاتها أو أهلها أو حتى زوجها وخصوصا إنها شخصية عامة وليست فتاة أو سيدة عادية؟ الأمر الذي يعتقد البعض إنه متعمد في كثير من الأحيان. حيث يعتبر أقصر طريق للشهرة الواسعة. ولا بأس من الندم بعدها أو حتى تقديم بلاغ للسلطات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت والخليج بعد تداول فيديو فاضح للإعلامية الكويتية الشهيرة من أصل سعودي ريم النجم. إذ ظهرت وهي تؤدي وصلة رقص مثيرة بملابس جريئة تظهر صدرها.

وفي أول رد منها قدمت الإعلامية الكويتية شكوى لدى إدارة الجرائم الإلكترونية ضد صديقتها التي تورطت في نشر الفيديو، وجار ضبط صديقتها من قبل رجال الأمن. وأعلنت ريم النجم تعرضها لـ”الغدر” من قبل إحدى صديقاتها، متهمة إياها بتسريب الفيديو.

وانتشر مقطع ”سناب شات“ لريم النجم أثناء رقصها، بينما كان معظم صدرها ظاهرا، ماعرضها لانتقادات. خاصة بعد تصريحاتها السابقة ضد هند القحطاني، التي هاجمت فيها مقاطعها التي اعتبرتها فاضحة، وقالت آنذاك ”أنا مو هند القحطاني“.

Reem Al Najim "I'm not Hind Al Qahtani" Also Reem Al Najim 👇👇👇#ريم_النجم #هند_القحطاني pic.twitter.com/pDAK91XMf0 — Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) November 25, 2020

ريم النجم شوفوا الرقص الرستكه والهداوة اتكيت الصراحة بس برضوا فاجره pic.twitter.com/oP6dx06NKq — سلمان شيخ الجبل (@salmanho_) November 26, 2020

وعقب انتشار المقطع. علقت ريم بمنشور عبر “سناب شات” قالت فيه: “اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك”.