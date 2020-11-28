إماراتي صور والدته ويجبرها على التطبيع في فيدو أثار ضجة.. أبت الحقارة (فيديو)

الدبور – إماراتي صور والدته بكل فخر وعرض الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعي. وهي تحضر أكلة قالت إنها إسرائيلية كما علمعم كبيرهم الذي علمهم سرقة حتى الاكل شيطان العرب. ونشر الإماراتي الفيديو لعله يصل إلى ولي عهد أبوظبي ليرضى عليه.

ولسع الدبور الفيديو الذي ظهرت والدة الإماراتي وهي تقول اليوم سأحضر لكط أكلة الشكشوكة الإسرائيلية. وذكرها ابنها البار للإحتلال و لشيطان العرب أن ترسل سلامها للشعب الإسرائيلي خلال الفيديو. ولم تقصر السيدة الكبيرة في العمر. الذي أراد لها ابنها أن تختم عمرها بالخيانة و النفاق.

و الشكشوكة هي أكلة معروفة وتشتهر في تونس والجزائر ومصر وشمال أفريقيا عموماً. تتكون من طبق من البيض مطبوخ في صلصة الطماطم والفلفل الحار والبصل، وغالبا ما يتبل مع الكمون.

تعدُّ “الشكشوكة” من الأطعمة الشعبية الشامية المعروفة والتي نشأت وعرفت في فلسطين المحتلة منذ قدم التاريخ؛ وانتشرت لتصبح واحدة من الأكلات الرئيسية المعروفة في الوطن العربي.

وهي وجبة رئيسية في تونس وليبيا والجزائر والمغرب, والمطبخ المصري، وتطهي في مقلاة وتقدم مع الخبز لامتصاص الصلصة.

ونشرت صفحة سعودين ضد التطبيع الفيديو وعلقت عليه ما نصه: “هذه محاولة فاشلة جديدة لتدجين الشعوب في الخليج على تقبل التطبيع، عبر إظهار “جدة” خليجية تتحدث عن الشكشوكة على أنها طبق إسرائيلي! من يسرق فلسطين، يسرق الشكشوكة!”

هذه محاولة فاشلة جديدة لتدجين الشعوب في الخليج على تقبل التطبيع، عبر إظهار "جدة" خليجية تتحدث عن الشكشوكة على أنها طبق إسرائيلي!

من يسرق فلسطين، يسرق الشكشوكة!#فلسطين_قضيتي pic.twitter.com/wuj1NCX1Vg — سعوديون ضد التطبيع (@Saudis2018) November 28, 2020

وعلق الكثير على مقطع الفيديو، الذي إماراتي صور والدته وأجبرها على التطبيع لتختم عمرها بهذا العار. حيث قالت ناشطة ما نصه: “لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى الختيارة الي على حفة قبرها طبعت”

هادا مفتول فلسطيني ان شاء بشوفك يا حجه بتحكي انه اسرائيلي 🤣 pic.twitter.com/zWGdy2WHuX — Raeda Younis (@YounisRaeda) November 28, 2020