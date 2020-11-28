فيديو نادر عندما لعب ميسي ومارادونا جنبا إلى جنب ينتشر بشكل واسع.. شاهد

الدبور – فيديو نادر تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي. عندما لعب ميسي ومارادونا جنبا إلى جنب في مباراة واحدة. لاقى إعجابا كبيرا وانتشر بشكل كبير بين محبي مارادونا و اللاعب الذي بدأ يشق طريقه وقتها ميسي، و هو الامر الذي لم يعلم عنه الكثير من عشاق كرة القدم والفريق الأرجنتيني بشكل خاص.

فقد نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فيديو نادر لأفضل لاعبين أنجبتهما الكرة الأرجنتينية عبر التاريخ. ليونيل ميسي، والراحل دييغو مارادونا، وهما يلعبان جنبا إلى جنب في فريق واحد.

ويعود الفيديو للعام 2005، عندما لعب مارادونا – ميسي، الذي كان حينها في بداية مسيرته، مع منتخب كل نجوم الأرجنتين في مباراة استعراضية.

وشارك في تلك المباراة نجوم أرجنتينيون آخرون، على غرار دييغو سيميوني، وخوان رومان ريكيلمي، وخوان سيباستيان فيرون، وسيرجيو أغويرو.

ولكن التركيز كله كان حينها على ميسي، الذي كان الجميع يتوقع له مستقبلا زاهرا وحافلا في ملاعب كرة القدم، وعلى مارادونا الذي ترك إرثا عظيما في تاريخ الساحرة المستديرة.

و نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبته مارتشيلا مورا أرويو تقول فيه إن النجم العالمي دييغو مارادونا هو رمز الأرجنتين. “وهو يمثل أيضا المثال الحقيقي لقدرة الإنسان على الظهور في صورة جميلة وأخرى بشعة في وقت واحد”.

وتذكر الكاتبة أن مارادونا قال يوما: “من الصعب أن تعيش طبيعيا إذا ذهبت إلى القمر وعدت إلى الأرض. لأنك تكون قد تعودت على القمر”. وتقول إنه مهارات مارادونا وعبقريته جعلت منه رجلا خارقا للعادة في تعامله مع الكرة. فهو يتصرف فيها مثلما يتصرف الرسام مع فرشاته، لأنه يبدع أشياء من لا شيء.