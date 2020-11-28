في الإمارات دكتور يتحرش بفتاة بعد إجراء عملية تجميل لها من مبدأ طباخ السم بذوقه!

الدبور – في الإمارات دكتور يتحرش بفتاة بعد الإنتهاء من عملية التجميل التي قام بها لها في وجهها. وبينما هي تحت تأثير المخدر الموضعي، وشعورها بالدوار حاول الدكتور في إمارات الخير تذوق التجميل الذي قام به. من مبدأ المثل الشعبي طباخ السم بذوقه!

و اتهمت فتاة أجنبية تبلغ من العمر 31 عاماً طبيب تجميل في الإمارات بالتحرش بها بعد الانتهاء من إجراء عملية تجميلية في وجهها بعيادته .

وقالت الشاكية في التحقيقات بالإمارات إن الطبيب وبعد الانتهاء من إجراء العملية لها، طلب الطبيب دخولها إليه في غرفة الاستشارة للتحدث معها عن عملية تجميلية أخرى سيجريها لها في وقت لاحق.

وحسب ما نشرت صحيفة الإمارات اليوم المحلية. قالت الفتاة أنها كانت مرهقة بسبب البوتكس وفي حالة نفسية متدنية، وفوجئت بالطبيب يقترب منها ويضع يده على خديها وقبّلهما، ثم حاول تقبيلها مرة أخرى إلا أنها عادت إلى الخلف وأبعدته عنها.

وتابعت أنها حاولت مغادرة الغرفة لكنه هدأها. وأكد لها ضرورة الجلوس للراحة لأن حالتها الصحية لا تسمح بذلك. ثم احتضنها بطريقة غير لائقة، وقبّلها مرة أخرى على خديها. وحاول التمادي في تصرفاته لكنها تمكنت من الإفلات منه، وغادرت المكان وقامت بإبلاغ الشرطة.

من جهته، أنكر الطبيب في تحقيقات النيابة العامة تهمة التحرش بالمريضة.