في سلطنة عمان ورغم الجائحة القبض على مجموعة من الوافدين في أوضاع مخلة (فيديو)

الدبور – في سلطنة عمان وبالرغم من جائحة كورونا وما يحصل في السلطنة و العالم. أعلنت شرطة عمان السلطانية القبض على مجموعة من العمالة الوافدة بأوضاع مخلة في عدة امكان في السلطنة.

وتجلب بعض العمالة الوافدة الكثير من الجرائم الأخلاقية خاصة. حيث تكثر ممارسة الدعارة المحرمة في بيوت سرية تديرها العمالة الوافدة. الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في الفترة الأخيرة. وبالرغم من جائحة تفشي كورونا. وبالرغم من قوانين الحجر ومنع التجول في أوقات مختلفة منذ بدأ الجائحة حتى اليوم.

إلا أن كورونا لم تمنع البعض من ممارسة الأعمال المخلة بالآداب و التي تدمر المجتمع العماني المحافظ.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية بتغريدة على موقع تويتر كما لسع الدبور ما نصه: “قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تلُقي القبض على مجموعة من الوافدين بتهمة الإخلال بالآداب والأخلاق العامة، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.”

قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تلُقي القبض على مجموعة من الوافدين بتهمة الإخلال بالآداب والأخلاق العامة، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) November 29, 2020

وذكر بعض النشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي أن المجموعة التي تم القبض عليها ضبطوا بأوضاع مخلة وفي أماكن عامة. الأمر الذي جعل البعض يقدم بلاغات عليهم ووصلت الشرطة وألقت القبض عليهم. ولم يصدر من شرطة عمان السلطانية أي بيان تفصيلي عن جنسية المقبوض عليهم ولا تفاضيل الجريمة. وذلك حسب قوانين السلطنة بعدم الكشف عن هوية المتهم إلا بعد المحاكمة و الإدانة من قبل المحكمة المختصة.

ومن جهة أخرى إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي. لحظة سقوط مشارك في عرضة البــــــــــوش بولاية بدية محافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان صباح الأمس. شاهد الفيديو المروع:

#عمان_لايف | بالفيديو :سقوط مشارك في عرضة البــــــــــوش بولاية #بدية محافظة شمال الشرقية صباح اليوم pic.twitter.com/LyDwNM9oHp — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) November 27, 2020