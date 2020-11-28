مصري يعتدي على زوجته جنسيا بمساعدة شقيقه ووالدته في حادثة غريبة

الدبور – مصري يعتدي على زوجته جنسيا وبمساعدة شقيقه في أغرب حادثة تشهدها مصر من هذا النوع. مع تنوع الحوادث و الجرائم في مصر في السنوات الأخيرة. إلا ان هذه الحادثة صدمت السلطات المصرية.

وشهدت محكمة الأسرة بمنطقة زنانيري في محافظة القاهرة، واقعة غريبة، حينما سردت سيدة تفاصيل الاعتداء عليها جنسياً من قبل زوجها بمشاركة شقيقه بهدف إجراء عملية ختان لها.

وبدأت القضية حينما أقامت ”هـ .ك“ دعوى طلاق ضد زوجها ”ح.خ“ ،أمام محكمة الأسرة، حيث اتهمت زوجها وشقيقه الذي يعمل بمهنة التمريض بإجراء عملية ختان لها بعد تقييدها بالحبال بمساعدة والدتهما.

وقالت الزوجة إن زوجها قام بذلك تخوفاً من خيانتها له، بعد أن أصبح الشك يراوده في كل تصرفاتها عقب اكتشاف شقيقه لخيانة زوجته.

وذكرت الزوجة في دعوى الطلاق. أنها تزوجت منذ عام تقريباً، ولم تشهد حياتها الأسرية مع زوجها أي خلافات. إلا أن اكتشاف خيانة زوجة شقيقه جاءت عليها بالضرر وجلب الشك دون مبرر. لدرجة أن الموقف الأخير قبل قيامه بعملية الختان لم يكن سوى زيارة أسرتها بدون علمه.

واستكملت الزوجة أقوالها. بأنها حينما عادت للمنزل قام بضربها ، ثم فوجئت بوجود والدته وشقيقه الممرض في غرفة نومها. ليتم تقييدها وعمل جراحة ختان لها ، حيث قال لها زوجها ”إنه يعفها حتى لا تخونه مثل زوجة أخيه“. وبالتالي يعتدي على زوجته جنسيا حتى لا تخونه.!