الإحتلال يذل عيال زايد الإمارات.. منع شخصيات بارزة من الدخول وأعادهم بنفس الطائرة

الدبور – الإحتلال يذل عيال زايد الإمارات من جديد. وبالرغم من توقيع إتفاقيات بين الإمارات و الإحتلال تعفي مواطني الإمارات و الإحتلال من فيزا لدخول البلاد. إلا ان الإعفاء من طرف واحد وهو الإمارات. حيث رفضت السلطات الأمنية في دولة الإحتلال الإسرائيلي من دخول عدد من الشخصيات البارزة في الإمارات. وأعادتهم على نفس الطائرة.

و كشفت صحيفة عبرية أن إسرائيل منعت شخصيتين بارزتين من الإمارات من دخول أراضيها لدى وصولهما إلى مطار بن جوريون، بعد يومين على انطلاق الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب.

وذكرت “يسرائيل هيوم” أن سلطات “السكان والهجرة” الإسرائيلية رفضت السماح للشخصين الإماراتيين البارزين بدخول دولة الاحتلال، بعد هبوط طائرتهما التابعة لشركة “فلاي دبي” في مطار بن جوريون، على الرغم من أنهما قدما بناء على دعوة خاصة من شركة “ليزر موديلنج”، بداعي أنهما لم يحصلا على إذن بالقدوم إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن المواطنين الإماراتيين احتجا على طابع التعامل معهما، إلا أنهما اضطرا للصعود للطائرة والعودة إلى الإمارات.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الشخصيتين البارزتين، لكنها نقلت عن مصادر في مطار بن جوريون قولها إنّ الحديث يدور عن “شخصيتين تحظيان باحترام كبير في الإمارات”.

الإحتلال يذل عيال زايد الإمارات أكثر و أكثر

في المقابل، رفضت سلطات الاحتلال السماح لعشرة إسرائيليين، أمس السبت، بالسفر إلى الإمارات بحجة أنّ وزارة الخارجية في تل أبيب لم تعالج قضية دخولهم إلى أبوظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الإسرائيليين الذين لم يتمكنوا من التوجه للإمارات، رجال أعمال.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا على اتفاق يعفي الإماراتيين والإسرائيليين من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة.