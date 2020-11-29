خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما
الإعدام لشاب من البدون بتهمة خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما
صورةعش الدبابير

الكويت: الإعدام لشاب من البدون بتهمة خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – في الكويت توصل الامن إلى هوية تاشحص الذي خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما يوم الخميس الماضي. ومن ثم هتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها. وتبين أن الخاطف و المعتدي هو من فشة البدون. وتعاون معه أيضا زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة. التي تبين إنها سورية.

وبحسب مصدر أمني، فإنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عاما) تعرضت للخطف من قبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان. وقام رجال المباحث بالاستماع الى الفتاة المجني عليها. حيث قدمت لرجال المباحث رقم هاتف المتهم. مشيرة الى أنها كانت تعرفه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده قام بخطفها.

وأضاف المصدر: استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه واعترف بأنه استدرج الفتاة وتوجه بها الى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة واعتدى عليها داخل الشقة وأعادها الى منزل والدها مجددا.

وذكر المصدر أن زميلي المتهم الرئيسي أدخلا أطرافا فاعلين ورئيسيين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا.

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وكان الدبور قد نشر خبر خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما. من امام منزلها يوم الخميس الماضي, وتحديدا مقابل بقالة تقع في منطقة خيطان. والتوجه بها الى منطقة الصليبية وافتراسها من قبل شخص تبين بعد ضبطه أنه من غير محددي الجنسية. (البدون).

 

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