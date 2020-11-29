الكويت: الإعدام لشاب من البدون بتهمة خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما

الدبور – في الكويت توصل الامن إلى هوية تاشحص الذي خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما يوم الخميس الماضي. ومن ثم هتك عرضها وإرجاعها إلى منزلها. وتبين أن الخاطف و المعتدي هو من فشة البدون. وتعاون معه أيضا زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة. التي تبين إنها سورية.

وبحسب مصدر أمني، فإنه فور قيام والد الفتاة بتسجيل قضية قال فيها إن ابنته (15 عاما) تعرضت للخطف من قبل شخص تعرف اسمه الأول والثاني ويقيم في منطقة بيان. وقام رجال المباحث بالاستماع الى الفتاة المجني عليها. حيث قدمت لرجال المباحث رقم هاتف المتهم. مشيرة الى أنها كانت تعرفه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب أن يراها وحينما نزلت لتشاهده قام بخطفها.

وأضاف المصدر: استطاع رجال المباحث تحديد هوية الجاني وضبطه واعترف بأنه استدرج الفتاة وتوجه بها الى منزل زميليه وهما من نفس جنسية الفتاة واعتدى عليها داخل الشقة وأعادها الى منزل والدها مجددا.

وذكر المصدر أن زميلي المتهم الرئيسي أدخلا أطرافا فاعلين ورئيسيين في واقعة الاعتداء على فتاة قاصر، أما الشخص البدون الذي خدع الفتاة فوجهت إليه تهمة خطف ومواقعة قاصر بالإكراه وهي عقوبة قد تصل بمن ارتكبها حال ثبوتها إلى الإعدام شنقا.

وكان الدبور قد نشر خبر خطف وهتك عرض فتاة سورية قاصر 15 عاما. من امام منزلها يوم الخميس الماضي, وتحديدا مقابل بقالة تقع في منطقة خيطان. والتوجه بها الى منطقة الصليبية وافتراسها من قبل شخص تبين بعد ضبطه أنه من غير محددي الجنسية. (البدون).

وافد عربي تقدم ببلاغ يفيد فيه بأن ابنته «15 عاما» قد تعرضت للخطف والاعتداء عليها في الصليبية.. وذكرت الفتاة بأن الجاني يقيم في منطقة بيان حيث حددت اسمه الاول والثاني ورقم هاتفه النقال. pic.twitter.com/6qVD8PPTBT — المجلس (@Almajlliss) November 25, 2020