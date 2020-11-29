مؤخرة نمبر 1 طبعت كما هو طبع
مؤخرة نمبر 1 طبعت كما هو طبع
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شاهد مؤخرة نمبر 1 تطبع بعد تطبيعه مع الإحتلال في الإمارات (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – بعد سقوطه في فخ التطبيع الإماراتي. تحول محمد رمضان من جديد لمادة للسخرية على وسائل التواصل الإجتماعي. بعد سقوطه المؤلم على المسرح وأيضا في نفس المكان إمارات التطبيع.

مؤخرة نمبر 1 الغالية طبعت كما هو طبع. بهذا التعليق نشر أحد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو سقوط النطاط المصري على المسرح بعد سقوطه في وحل التطبيع الإماراتي,

وبينما كان المعروف بلقب “نمبر 1 “، يسير بكل ثقة وثبات. ليخطف الأنظار والكاميرات قبل صعوده على المسرح كما يفعل دائما في هكذا مناسبات. وأثناء تكريمه على خشبة مسرح، باستلام جائزته في مهرجان “الضيافة” بنسخته الرابعة في دبي.

وجد رمضان نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بسقوط أقل ما يُقال عنه “مؤلم ومحرج”، على مرأى ومسمع الجميع.

وعلى الفور، تحول رمضان إلى مادة ساخرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من أنواع التشفي. بعد موقفه الأخير الصادم للرأي العام في المنطقة العربية، بالتقاط الصور السيلفي مع مجموعة من المشاهير الإسرائيليين في حفلة خاصة في الإمارات.

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ونشر الكثير من النشطاء الفيديو بتعليقات ساخرة وشامته به. وقلا أحدهم هذا ما يأتي من إمارات التطبيع المال و الشهرة القذرة و المؤذية و السقوط بوحل التطبيع وعلى المسرح أيضا. الدبور لسع بعض التعليقات الساخرة وينشرها لكم هنا.

مؤخرة نمبر 1 تطبع.. هو طبع و الغالية كمان طبعت

 

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