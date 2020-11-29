شاهد مؤخرة نمبر 1 تطبع بعد تطبيعه مع الإحتلال في الإمارات (فيديو)

الدبور – بعد سقوطه في فخ التطبيع الإماراتي. تحول محمد رمضان من جديد لمادة للسخرية على وسائل التواصل الإجتماعي. بعد سقوطه المؤلم على المسرح وأيضا في نفس المكان إمارات التطبيع.

مؤخرة نمبر 1 الغالية طبعت كما هو طبع. بهذا التعليق نشر أحد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو سقوط النطاط المصري على المسرح بعد سقوطه في وحل التطبيع الإماراتي,

وبينما كان المعروف بلقب “نمبر 1 “، يسير بكل ثقة وثبات. ليخطف الأنظار والكاميرات قبل صعوده على المسرح كما يفعل دائما في هكذا مناسبات. وأثناء تكريمه على خشبة مسرح، باستلام جائزته في مهرجان “الضيافة” بنسخته الرابعة في دبي.

وجد رمضان نفسه في موقف لا يُحسد عليه، بسقوط أقل ما يُقال عنه “مؤلم ومحرج”، على مرأى ومسمع الجميع.

وعلى الفور، تحول رمضان إلى مادة ساخرة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع من أنواع التشفي. بعد موقفه الأخير الصادم للرأي العام في المنطقة العربية، بالتقاط الصور السيلفي مع مجموعة من المشاهير الإسرائيليين في حفلة خاصة في الإمارات.

ونشر الكثير من النشطاء الفيديو بتعليقات ساخرة وشامته به. وقلا أحدهم هذا ما يأتي من إمارات التطبيع المال و الشهرة القذرة و المؤذية و السقوط بوحل التطبيع وعلى المسرح أيضا. الدبور لسع بعض التعليقات الساخرة وينشرها لكم هنا.

مؤخرة نمبر 1 تطبع.. هو طبع و الغالية كمان طبعت

دي علامة يا مارد

هو طبع والغالية كمان طبعت#محمد_رمضان@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/O06ntslA0Y — بن غالي (@HassanMustafaGh) November 30, 2020

#محمد_رمضان لما سألوا محمد عن حالته بعد الطيحه فقال pic.twitter.com/dIxHLgIuQT — السّيِدَةُ سُكْر (@abcd33317) November 30, 2020

هي —- بتوجعك اوي يا نمبر وان ( بصوت عادل امام مسرحية المشاغبين) ههه علشان يبقى الكلام على مستوى القعدة ويفهم ههه — عهد الحب (@al_youm8) November 29, 2020