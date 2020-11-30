القبض على فتاة سقارة المصرية بعد نفخ صدرها ومؤخرتها وخلع العباءة (فيديو و صور)

الدبور – في مصر تم القبض على فتاة سقارة بعد نفخ صدرها ومؤخرتها والتصوير بدون إذن دكتور التجميل أمام الأهرامات. في حادثة شغلت مواقع التواصل و الإعلام المصري.

و ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على عارضة الأزياء المصرية سلمى الشيمي. التي إشتهرت بفتاة سقارة. إثر قيامها بإجراء جلسة تصوير جريئة في منطقة هرم سقارة الأثرية أثارت بها ضجة واسعة في مواقع التواصل.

وأكدت مصادر أمنية، أن ضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في القاهرة استطاعوا تحديد موقع سلمي الشيمي، وتم القبض عليها وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“سيشن سقارة“.

وأوضحت المصادر أنه تم القبض على مصور جلسة سلمى الشيمي، في منطقة سقارة الأثرية وذلك من محل إقامته في مدينة حلوان بالقاهرة. وأشارت المصادر إلى أنه تم استدعاء موظفين بين إداريين ومفتشين في منطقة هرم سقارة للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة، والوقوف على طريقة دخول العارضة ومعدات التصوير للمنطقة.

وأثارت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، غضبا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي بعد التصوير داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات مرتدية أزياء فرعونية جريئة. حيث اعتبر كثيرون المقطع مسيئا للحضارة المصرية القديمة ولقيم المجتمع. وقالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار. إن أحد العاملين تعرف عليها في أحد الملاهي الليلية. واتفقا على تصوير جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية. وبالفعل وصلت الموديل برفقتها 3 أشخاص، يتقدمهم المصور الفوتوغرافي الذي التقط الصور لها أمام هرم سقارة المدرج.

وأضافت المصادر، أنهم اتفقوا على أن ترتدي الموديل عباءة سوداء أثناء دخولها من بوابة المنطقة الأثرية حتى لا تلفت الأنظار. ثم تخلعها عندما تصل إلى موقع جلسة التصوير، الذي يبعد عن البوابة الرئيسية للموقع الأثري حوالي 3 كيلومترات.

وتابعت المصادر: “بالفعل وصلت سلمى الشيمي إلى موقع التصوير. ودفعت ثمن تذاكر زيارة عادية وليس تذاكر جلسة تصوير، عصر يوم الأربعاء الماضي. والتقطت الموديل عددًا كبيرًا من الصور الفوتوغرافية في مختلف الأماكن أمام هرم سقارة المدرج. وبعض الفيديوهات نشرت أحدها بعد يومين من التصوير”.

وفور انتهاء الجميع من التصوير غادروا المكان بعدما ارتدت الموديل نفس العباءة التي جاءت بها. لتنشر صورة واحدة بعد يومين من واقعة التصوير. وعلقت عارضة الأزياء قائلة: “عاجل تم العثور على الملكة ملبنتيتي ترجع أصولها للأسرة الجاحدة”.

وعقب انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت منطقة سقارة الأثرية لتجري تحقيقًا داخليًا أحالت فيه 2 من مفتشي الأمن المسئولين عن المنطقة خلال فترة تصوير الفوتوسيشن، وتم إرساله للوزارة عن طريق “واتس آب”.

نجمات الرقص الشرقي أمام الاهرامات.. سبقن فتاة "سقارة" بنصف قرن

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فتاة سقارة سلمى الشيمي

وقال مدير منطقة آثار سقارة: “الواقعة ملتبسة ومثيرة للجدل. لأنها تمت في مكان مفتوح وليس في مقبرة أثرية، فهذه صور عادية. ولكن هناك خطأ حدث في هذا الأمر وهو أنها تمسك الشارات الفرعونية في يدَيها. ويبدو أنها دخلت التقطت هذه الصور في توقيت لم يوجد فيه أحد من الأثريين أو العاملين في المنطقة الأثرية؛ لأنها منطقة مفتوحة. ونحن لا نمشي وراء كل زائر؛ لأننا بذلك نحتاج إلى أفراد أمن بعدد زوار المنطقة؛ وهو أمر صعب”.

وتابع مدير منطقة آثار سقارة: “ما يزيد الأزمة هو تداول هذه الصور ونشرها على السوشيال ميديا. ودخلت هذه الفتاة خلسة، وقامت بالتصوير دون الحصول على تصريح. وهذا الأمر لا يستغرق وقتًا طويلًا؛ حتى إن الفيديو الذي صورته لم يستغرق سوى دقيقة ونصف الدقيقة”.

واستطرد يوسف: “كانت هذه الفتاة ترتدي عباءة سوداء. ودخلت هي وأحد الأشخاص الذي صوّرها، وفي هذا المكان خلعت العباءة وقامت بالتصوير. ونحن لا نمشي وراء الأشخاص إذا كانوا أُسرًا عادية”.

وأكمل مدير منطقة آثار سقارة: “ليست لدينا تعليمات باستيقاف الفتيات اللاتي يرتدين ملابس متحررة. إلا إذا كانت تخدش الحياء بشكل واضح، وبخلاف هذا فكل شخص حر فيما يرتديه. والسياح يرتدون أكثر من ذلك ولا أحد يتعرض لهم”.