بمكالمة واحدة فقط السعودية تتراجع عن المنع وتفتح مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية

الدبور – بعد مكالمة واحدة فقط من الولايات المتحدة الامريكية. تراجعت السعودية بعد ساعات فقط من إعلانها رفض منح تصريح للطيران الإسرائيلي من إستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات المتجهة إلى دولة التطبيع الإمارات.

وسائل إعلام عبرية فضحتهم كالعاة. وقالت إن السعودية منحت تصريحا لشركة “يسرائير” الإسرائيلية لاستخدام مجالها الجوي للوصول إلى الإمارات، بعدما منعت الرياض، خلال الساعات الماضية، منح الإذن لرحلات جوية كانت متجهة من تل أبيب إلى دبي.

وأفاد موقع i24 الإسرائيلي أن إسرائيل طلب وساطة الولايات المتحدة بعد القرار السعودي. حيث تواصل مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم السعوديين. وتم حل مسألة فنية، حيث قال السعوديون إن طلب الإسرائيليون للتصريح لم يتم توجيهه في القنوات الصحيحة. وبعد تلافي المسألة، منح السعوديون التصريحات اللازمة.

ونقل الموقع عن مصدر أمريكي قوله إنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات أجراها “جاريد كوشنر” كبير مستشاري الرئيس الأمريكي. ومساعده “آفي بيركوفيتش”، مع كبار المسؤولين السعوديين.

وستغادر رحلة “يسرائير”، الثلاثاء، في العاشرة صباحا بتوقيت القدس، وسيتمتع ركابها بتخفيض كبير في زمن الرحلة التي تصل نحو ثلاث ساعات.

وفي الرحلات التي لا تمر فوق المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يتسبب المسار في تمديد وقت الرحلة بشكل كبير ويجعلها غير مربحة.

وستكون “يسرائير” أول من يطلق خطا يوميا من رحلتين. حيث ستنضم إليها شركة “أركياع”، اعتبارا من يوم الخميس. بينما ستطلق “إلعال” حطها الخاص بدءا من 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل.