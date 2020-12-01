أخلاق أحمد بدير هي من أجبرت الكويتية مي العيدان على الإعتذار وهي صاغرة

الدبور – أخلاق الفنان المصري أحمد بدير هي من أجبرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان على الإعتذار. وليس القضية التي رفعها الفنان بعد تنمرها عليه وعلى ابنته بشكل غير مبرر وغير منطقي كعادتها في مهاجمة والتنمر على الجميع.

هذا ما قالته مي العيدان في إعتذارها. وقالت إنها لا تخشى القضايا وليرفع بدل القضية مليون. ولكنها وجهت إعتذارا للفنان أحمد بدير بسبب خوفها من الله وأيضا بسبب حسن أخلاقه عندما طلب من جمهوره عدم شتمها لأنها تبقى ست.

و اعتذرت الإعلامية الكويتية مي العيدان. للفنان المصري أحمد بدير، وذلك بعد يومين من لجوء الأخير للقضاء على خلفية تنمر الأولى عليه عقب صورة نشرتها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ لابنته ”سارة“ وأشادت بجمالها قائلة: ”مُزة بنت الأقرع“.

إعتذار للفنان أحمد بدير ولكن ممزوج بالكبر

وأكدت مي العيدان، أنها لم تكن تقصد أن تجرح أحمد بدير. لافتة إلى أن السبب الرئيسي الذي دفعها للاعتذار هو شعورها بمدى الألم الذي سببته له وخوفها من الله. ونشرت مي العيدان، مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“ وقالت: ”إمبارح بالليل بعد ما شوفت عدد من اللقاءات للفنان أحمد بدير. حسيت الراجل من صوته متألم وهو فنان كبير“.

وعقبّت ”العيدان“ قائلة: ”يمكن أنا حسيت الموضوع مزحة وهو خده على محمل شخصي. فأنا أمانة ما آبي يتنازل عن أي قضية آبيه يكمل في القضايا وارفع 10 أو 50 قضية“.

وتابعت الإعلامية الكويتية قائلًة: ”لكن أنا عن نفسي عشان بخاف من الله. وإحنا عايشين في زمن وباء أخاف يصير لي شيء أو يصير له شيء ونروح من هالدنيا وأنا جارحتك. وإنه هو ما يكون محللني لأنه هادا أهم من كل القضايا“.

واستطردت مي العيدان: ”بقوله ارفع بدل القضية مليون. لكن أنا بعتذرلك عشان أنا سمعت صوتك وايد متألم وأنت كبير.. أنا أكيد بعتذر لك والرجوع للحق فضيلة“. واستأنفت قائلة: ”وأنا كنت واخدة الموضوع دعابة خصوصًا إن بنتك شعرها كثيف وأنت كنت بتطلع في مسرحيات كتيرة بتضحك على صلعتك. لكن ممكن في حياتك الشخصية واخد الموضوع بشكل مختلف أنا اعتذرلك من أجل رب العالمين لا أكثر ولا أقل“.

واختتمت مي العيدان: ”أنا اللي ضايقني إمبارح هو صوته المتألم. وهو كبر في عيني لما قال لجمهوره ما حدا يدخل عندها ويسبها لأنها في النهاية ست وأنا بالأمانة هدول النقطتين الي ضايقوني“.

يأتي هذا بعد أن أكد المحامي المصري أشرف عبدالعزيز، الوكيل القانوني للفنان أحمد بدير، عبر بيان له جاء فيه: ”جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان“.

وأضاف البيان قائلًا: ”وذلك نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام mayl3eidankwt“.

وتابع البيان قائلًا: ”وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير“.

🔴 أشرف عبد العزيز محامي أحمد بدير يكشف ل ET بالعربي عن تفاصيل القضية التي رفعها أحمد بدير ضد مي العيدان التي يتهمها بالتنمر عليه.. التفاصيل : https://t.co/WZSGFZIwpr@mayal3eidan pic.twitter.com/F1t8V4aRM5 — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 1, 2020

وكان الفنان أحمد بدير قد علق على تنمر مي العيدان عليه وعلى ابنته، وهو الفيديو الذي علقت عليه العيدان بقولها كان صوته حزينا ومتأثرا. ولذلك إعتذرت له. وقال بدير في نهاية اللقاء القصير الله يهديها وطلب من جمهوره عدم الدخول على حستبها وشتمها لانها ست ويجب إحترامها.