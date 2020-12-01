الكويت إنتحار مضيفة أردنية بطريقة بشعه ومروعة أمام العامة.. إنتحار أم جريمة قتل؟

الدبور – في الكويت حادث إنتحار مضيفة أردنية وافدة بطريقة بشعة ومروعة صدمت المجتمع الكويتي. وخاصة المحافظة التي وقعت بها عملية الإنتحار. وهي محافظة حولي والتي يشك البعض إنها جريمة قتل وليس إنتحار لبشاعتها.

ولقيت مقيمة أردنية مصرعها في الكويت. إثر سقوطها من الدور التاسع بعمارة في منطقة السالمية بمحافظة حولي التي تعد من أكبر المحافظات كثافة سكانية. وتسكنها عدة جاليات عربية مختلفة الجنسيات.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية المحلية. ”إن رجال المباحث انتقلوا إلى موقع الحادثة عقب تلقيهم بلاغ بسقوط امرأة مجهولة الهوية من الدور التاسع وتقطعها إلى أشلاء نتيجة الوقوع من هذا المكان المرتفع“.

وأكد المصدر ”أن تحريات المباحث كشفت أن المقيمة تعمل مضيفة، ولم يتبين سبب السقوط في حين تشير التحريات الأولية إلى أن الواقعة انتحار“.

أشار المصدر إلى متابعة العمل والتحقيق لكشف ملابسات القضية. حيث تم إبلاغ النيابة العامة والأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم. في معرفة سبب إنتحار مضيفة أردنية بهذا الشكل المؤلم.

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي أن الضحية لم تكن تعاني من أي مشاكل نفسية قد توصلها للإنتحار. وتحقق السلطات في الأمر إن كان إنتحارا أم جريمة قتل. خصوصا ان الجثة قد قطعت لأشلاء نتيجة السقوط العالي على منطقة صخرية.

ولم تفصح السلطات عن اسم الضحية ولا تفاصيل رسمية عن أسباب الحادث بعد. وهذا ليس الحادث من نوعه الاول في الكويت. فقد شهدت دولة الكويت عدة محاولات إنتحار من قبل، منها من نجح ومنها لم ينجح. ويعتقد أن بعض الحالات إما بسبب سوء المعاملة او المشاكل النفسية بسبب جائحة كورونا.

وهذا تقرير قديم عن تزايد حالات الإنتحار في الكويت منذ ٣ شنوات تقريبا، وزادت النسبة هذا العام مع جائحة كورونا.