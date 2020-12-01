شاهد كيف ظهر برعي بعد 44 عاما من الظهور في مسرحية شاهد ماشفش حاجة (فيديو)

الدبور – عاد برعي للظهور على شاشة التلفزيون بعد 44 عاما من ظهوره الاول و الذي أشهره في مسرحية شاهد ماشفش حاجة مع الفنان عادل أمام. وقد بدى عليه الكبر بعد إعتزاله الفن مع بداية ظهوره وشهرته مع عادل إمام. و الذي ظهر به في مشهد واحد ولكنه طبع في أذهان أجيال عديدة.

و عاد الفنان المصري، سامي جوهر، للظهور إعلاميا الاثنين. والذي نال شهرة مدوية من تجسيده دور حاجب المحكمة “برعي” في المسرحية الكوميدية “شاهد ما شفش حاجة”. من بطولة عادل إمام. وكشف جوهر في لقائه مع برنامج “صباح الورد”، المذاع على فضائية “تن تي في” المصرية أن علاقة طيبة تجمعه بالفنان عادل إمام. كما أن تعامله الإنساني راقي للغاية، مؤكدا أنه لشرف له الوقوف أمامه في عمل فني.

وأشار إلى أن إمام كان يطلق عليه “سامي إمام”. لأنه كان يعتبره فردا من أفراد عائلته. وأكد سامي جوهر أن دور حاجب المحكمة “برعي” هو الأشهر في مسيرته الفنية. وفسر هذا إما لجماهيرية عادل إمام ونجاح المسرحية أو لأنه أجاد تقديم الدور.

وعن سبب عدم استمراره في مجال التمثيل وهجرته إلى الولايات المتحدة. أوضح سامي جوهر أنه اتخذ ذلك القرار لرغبته الشخصية في الزواج والاستقرار. موضحا: “كنت في حاجة إلى فتح بيت وتأسيس أسرة”.

وعرضت مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” عام 1976. وهي من بطولة عادل إمام وعمر الحريري وناهد جبر وبدر نوفل ونظيم شعراوي وسامي جوهر، وتأليف ألفريد فرج وإخراج هاني مطاوع.

وتحدثت ابنه الفنان الراحل عمر الحريري بمداخلة في البرنامج عن علاقتها وعلاقة عائلتها بالفنان سامي جوهر.