شيطان العرب في أزمة: السودان ينسف اتفاق التطبيع مع دولة الإحتلال قبل أن يبدأ!

الدبور – قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية بان إتفاق التطبيع بين السودان و الغحتلال الإسرائيلي. و الذي سعى له شيطان العرب ولي عهد أبوظبي كثيرا، سينهار قبل أن يبدأ على أرض الواقع.

وحسب الصحيفة، فإن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان. أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الإثنين، أن بلاده لن تمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يوافق الكونغرس في نهاية الشهر الجاري. على القانون الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

ونقلت الصحيفة عن شخص. قالت إنه مطلع على المحادثة الهاتفية. أن “بومبيو طمأن البرهان بأن خطة الحصانة سيتم الموافقة عليها في الأسابيع المقبلة”.

وأشارت نيويورك تايمز إلى إن الكونغرس وصل إلى طريق مسدود بشأن قانون الحصانة. الذي سيمنع ضحايا الهجمات الإرهابية السابقة من السعي للحصول على تعويضات جديدة من السودان.

ووفقا الصحيفة، فإن إدارة ترامب تخطط فعلا لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر بالبيت الأبيض.

وقال مسؤول في مجلس الشيوخ الأمريكي (لم تذكر الصحيفة اسمه): إذا تم التوصل إلى تسوية سريعا. فيمكن إدراجها في مشروع قانون كبير للإنفاق العسكري. من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي تطبيع العلاقات مع إسرائيل. بعد ضغط إماراتي ووعود أمريكية لتحسين إقتصاد السودان ورفع اسمها من قائمة الإرهاب.