رانيا يوسف تتعرى في صورة جريئة لتثبت أن لا تجاعيد في جسدها

الدبور – رانيا يوسف الممثلة المصرية المثيرة للجدل وصاحبة أشهر مؤخرة في العالم. قامت بنشر صورة جديدة جريئة لها كشفت فيها جسدها لتثبت لكل من إنتقد ظهورها بهذا الشكل مع تقدمها بالسن إنها مازالت في عز شبابها ولا تجاعيد في جسدها كما تشاهدون.

رانيا يوسف التي إشتهرت على مواقع التواصل و الإعلام في مصر و العالم بأنها صاحبة أشهر مؤخرة فنية في العالم. وذلك بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي بفستان كشف عن مؤخرتها بشكل كامل.

وبعد أن أثارت ضجة واسعة تم تقديم بلاغ ضدها وتم حجزها في الامن و التحقيق معها بتهمة خدش الحياء العام. بعد ظهورها بهذا الشكل في مهرجان عام يشاهده جتى الأطفال حيث يبث في كل القنوات المحلية و الفضائية.

وتحججت وقتها بأنها نسيت البطانة في البيت. ولم تكن تقصد إظهار مؤخرتها بهذا الشكل. إلا إنها وبعد إنتهاء الأزمة إستمرت في إثارة الجدل في كل ظهور لها. وأخذت الأمر بشكل تحدي ضد كل من إنتقدها وهاجمها. وبل جعلت إبنتها القاصر ترتدي نفس الفستان وبدون بطانة الشهر الماضي في مهرجان الجونة السينمائي في تحد واضح للجميع.

ونشرت رانيا يوسف صورة جديدة بعد سيل من الإنتقادات التي قالت إنها تكره سماعها وهي إحترمي سنك، وقالت أنا صغيرة بالسن و الأربعينيات هي عز الشباب ونشرت صورة أظهرت بها ظهرها بشكل كامل لتثبت أن لا تجاعيد في جسدها أبدا.

ومع هذا علق البعض أن الصورة فوتوشوب. وتم إستخدام الكثير من الفلاتر فيها لتظهر بهذا الشكل. وربما ستقوم رانيا يوسف المرة القادمة بالتعري بشكل كامل وعلى الهواء مباشرة وفي ساحة عامة. لتحل عقد نقص العمر الذي تمر به وتثبت إنها مازالت في عز شبابها.

نسيتي تحطي فونديشن في اسفل الظهر مثل ماحطيتي فوق ابيض تحت اسمر غامق للاسف مش حلو 🤔المنظر — شعاع الفجر (@TxpiBCtQLdtVJNq) December 2, 2020