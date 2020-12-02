عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي ينشر فيديو عن ما فعلته قطر بالإمارات

الدبور – نشر عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي. و الذي كان له دورا مميزا في كشف خطط دولة الغمارات و المؤامرات والتخطيط لإنقلاب عسكري في قطر فشل كالعادة ككل مشاريع الإمارات في المنطقة. نشر فيديو وثائقي قصير عن ما فعلته دولة قطر الصغيرة بالإمارات وما تسببت به لعيال زايد.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة عميد المخابرات القطرية السابق شاهيم السليطي. كيف مارست دولة قطر خلال العقدين الماضيين هوايتها في رسم الحزن على وجوه عيال زايد.

كما جاء في التصريح العسكري لوزير خارجية الإمارات الولد عبد الله بن زايد. عندما خرج ليعلن الهجوم العسكري على قطر قبل ان يصله هاتف من الرئيس الامريكي ترامب ويقول للمجتمعين في القاهرة لا تصدقوا أنفسكم وتوقفوا عن اللعب.

فلم يجد بن زايد ما يقوله في المؤتمر الصحفي الذي أعد لسه مسبقا قبل مكالمة ترامب. فخرج يقول أن الحصار فرض على قطر لأنها تمارس هوايتها في رسم الحزن على وجوه عيال زايد.

وقال السليطي بتغريدته التي أرفق فيها الفلم الوثائقي القصير كما لسع الدبور ما نصه: “إيه نعم هوايتنا في قطر بالعقدين الماضيين الدعس على خشمك أنت واخوك وجعلكم الحزن طول اعماركم”

شاهد الفلم الوثائقي المؤير و المبكي عن ما فعلته دولة قطر الصغيرة بعيال زايد في الإمارات خلال العقدين الماضيين ومستمر حتى اليوم.

إيه نعم هوايتنا في قطر بالعقدين الماضيين الدعس على خشمك أنت واخوك وجعلكم الحزن طول اعماركم pic.twitter.com/4M79Pk1TQv — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) December 2, 2020