رغم ما أنفقه بن زايد لشيطنة المسلمين: فوز 62 مرشحاً مسلماً في الانتخابات الأمريكية

الدبور – رغم ما انفه ولي عهد أبوظبي لشيطنة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أمواله وتعوانه مع اللوبي اليهودي لم يفلح في منع وصل الجالية المسلمة في أمريكا إلى مناصب مختلفة.

حيث فاز 62 مرشحاً من المسلمين الأمريكيين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة في رقم قياسي منذ أن بدأت المراكز في تتبع ترشح المسلمين للمناصب السياسية.

ويزيد هذا العدد عن الرقم القياسي القديم في عام 2018، حينما فاز 57 مرشحاً في الدورة الانتخابية.

وقد ترشح 170 مسلماً ل الانتخابات الأمريكية في الدورة الانتخابية لعام 2020 في 28 ولاية إضافة إلى واشنطن العاصمة.

وأفاد مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية أن المسلمين خرجوا للتصويت في ارقام قياسية. حيث أدلى ما يزيد عن مليون مسلم في الولايات المتحدة بأصواتهم.

يذكر أن بن زايد ولي عهد أبوظبي أنفق الملايين من أجل شيطنة المسلمين في أمريكا من أجل الضغط ومنع وصولهم لأي منصب من خلال صناديق الإنتخابات. وفعل نفس الأمر في أوروبا عندما قال أن المساجد هي مراكز للإرهاب في أوروبا.

وأيضا من خلال وضع أغلب الجمعيات و المؤسسات التي تعمل في الساحة الأمريكية على قائمة الإرهاب الإماراتية. ومهم مؤسسة كير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية التي تعني بحقوق المسلمين في أمريكا ولا تتدخل أساسا بالإمارات.

ولكن خوف شيطان العرب من كل ما يمت للإسلام بصلة جعله يحارب جميع المسلمين في العالم كله. وكان على رأس تلك الحرب دعم الإنقلاب العسكري في مصر ودعم مذبحة رابعة ضد الإخوان المسلمين.