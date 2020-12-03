أخذني لحم ورماني عظم .. طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني كما كان متوقعا (صورة)

الدبور – أخذني لحم ورماني عظم، لسان حال الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بعد أنباء عن خلافات كبيرة مع الممثل السوري تيم حسن ووصول الحال إلى الطلاق كما كان متوقعا. زواج سريع وطلاق أسرع.

و نشر الإعلامي إيلي باسيل عبر حسابه على إنستغرام. خبرا كشف فيه عن طلاق الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

وكتب باسيل: “أولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر. وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا. كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية. لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي. كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!!”.

وتابع: “انشالله تطلع هالخبريّة “غلط” يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل!.

صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج .”